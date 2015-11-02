Москва, 2 ноября, 2015, 09:34 — ИА Регнум. Российский вратарь Андрей Василевский, играющий в составе «Тампа-Бэй», одержал победу в первом матче текущего сезона НХЛ. Проигравшая сторона — «Каролина Харрикейнз» (США), счёт 4:3.

thehockeywriters.com Андрей Василевский в составе «Тампа-Бэй»

Отличился также российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров: он сделал две результативные передачи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что Василевский отразил 32 из 35 бросков. Василевский, как и Кучеров сыграли за команды впервые в этом сезоне.

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