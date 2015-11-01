Москва, 1 ноября, 2015, 15:33 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта РФ (Ространснадзор) приостанавливает полеты всех Airbus A321 принадлежащих российской авиакомпании «Когалымавиа», до выяснения причин катастрофы самолета этой авиакомпании на Синайском полуострове. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

lufthansa-technik.com Проверка двигателя

У авиакомпании «Когалымавиа», которая летает под брендом MetroJet, есть восемь лайнеров Airbus. Два из них — модели А-320 и шесть — А-321. В самой авиакомпании ранее заявили, что не будут приостанавливать полеты самолетов этого типа, так как все они находятся в летной годности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пассажирский самолет Airbus A321 разбился на Синайском полуострове в Египте 31 октября. Трагедия унесла жизни 224 человек.

Сейчас эксперты двух стран — России и Египта выясняют причину катастрофы. Найдены оба черных ящика самолета. Идут согласования по процессу их расшифровки.

В качестве основных версий причин катастрофы рассматриваются человеческий фактор и отказ техники. Также была версия о террористическим акте или диверсии, но пока она не получила подтверждений.