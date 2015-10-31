Санкт-Петербург, 31 октября, 2015, 15:49 — ИА Регнум. Сегодняшний матч на «Петровском» команда петербургского футбольного клуба «Зенит» проведет в траурных повязках. Встреча начнется с минуты молчания, сообщает пресс-служба «Зенита».

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Напомним, что сегодня «Зенит» примет на своем поле саранскую «Мордовию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 октября, потерпел крушение российский пассажирский самолет авиакомпании «Когалымавиа» (она же MetroJet), выполнявший рейс из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в петербургский аэропорт «Пулково». Спустя 23 минуты после взлёта самолет исчез с экранов радаров. Как сообщили власти Египта, лайнер упал в центре Синайского полуострова в гористой местности. Сейчас на месте трагедии продолжается спасательная операция.

Завтрашний день, 1 ноября, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.