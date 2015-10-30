Москва, 31 октября, 2015, 00:42 — ИА Регнум.



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Прогнозы по авторынку: какое оно завтрашнее дно?

Ассоциация европейского бизнеса изменила прогноз продаж автомобилей в России в 2015 году — падение будет больше, чем предполагалось ранее. Этому послужили неутешительные итоги рынка за первое полугодие. Так, в соответствии со скорректированным прогнозом АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2015 году снизятся на 36% — до 1,55 миллиона единиц. Прогноз европейских аналитиков, опубликованный в январе, предполагал сокращение рынка на 24%.

«АЕБ часто меняет свой прогноз, в течение года это может происходить несколько раз. Одной из причин очередного изменения мог послужить всплеск потребительской активности в августе-сентябре, когда опять просел рубль», — так комментирует ситуацию генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По словам эксперта, высокая база конца прошлого года, безусловно, учитывалась при прогнозе АЕБ на этот год, но аналитики наверняка закладывали укрепление рубля, которого так и не случилось. Поэтому в конце этого года пока сложно ожидать откровенно позитивных моментов на рынке. Будет та же динамика, что и в целом по году.

Напомним, сокращение рынка за 9 месяцев 2015 года составляет 28%. Среди лидеров продаж по-прежнему остаются Lada, Hyundai и Kia. Наибольший спад переживают марки с низким уровнем локализации в России: Suzuki, Subaru, Volvo, Peugeot и другие.

Что также показывает статистика, на автомобильном рынке в 2015 году наблюдается значительный рост цен. Как объясняют эксперты, главной причиной является валютная нестабильность. В последних числах октября два автомобильных гиганта Ford и Nissan объявили об увольнении сотрудников на заводах в России. И если Ford просто уволил и сократил количество выпускаемых автомобилей, то Nissan подсластил пилюлю тем, что огласил планы по переносу выпуска кроссовера Qashqai из Великобритании в Петербург.

Подробности читайте здесь: Nissan сокращает рабочие места в России и переводит выпуск Qashqai

Октябрята: новинки автопрома

С середины октября российскому покупателю стала доступна обновленная Acura MDX. Люксовое подразделение Хонды предлагает свою усовершенствованную модель, оснащенную 9-ступенчатой коробкой передач (вместо 6-ступенчатой) с 3.5-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 290 л. с. Стартовая цена автомобиля на российском рынке составляет 3 339 000 рублей.

В октябре в продажу вышел седан Ford Mondeo в новом топовом исполнении Titanium Plus. Премиальный «Форд"оснащен 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также турбированным мотором 2.0 EcoBoost. Начальная цена нового Mondeo Titanuim Plus составляет 1 589 000 рублей.

Китайские производители медленно, но уверенно занимают российский рынок, и на этот раз китайская компания Great Wall выпустила под новым брендом очередной кроссовер. Автомобиль Haval H8 предлагается российскому покупателю в двух вариантах: Elite, стоимостью 2 049 900 рублей и Elite Technik за 2 099 900 рублей. Кроме того, китайская компания Great Wall приступила к строительству собственное завода в Тульской области, где будет осуществляться сборка моделей бренда Haval.

Люксовая новинка октября — BMW 7-series. Минимальная стоимость автомобиля составляет 5 390 000 рублей. Самым громким обновлением у новой «семёрки» стала система автоматической парковки. При помощи нового многофункционального ключа, водитель может припарковать машину дистанционно, не находясь за рулём. А также одним из ярких обновлений стала возможность управлять второстепенными функциями при помощи жестов через систему Gesture Control.

С октября начался прием заказов на обновленный внедорожник Lexus LX. Автомобили должны появиться у российских дилеров в течение ноября того года. Стоимость Lexus LX в России варьируется от 4 999 000 до 5 832 000 рублей.

Для предварительных заказов стала доступна и рестайлинговая версия кроссовера Toyota RAV4. Его минимальная цена в России составляет 1 099 000 рублей. Первые машины поступят российским клиентам в конце декабря. Более того, с начала 2016 года обновленный кроссовер RAV4 будет производиться в России — на заводе под Санкт-Петербургом.

АвтоВАЗ в Казахстане: быть или не быть?

В конце октября компания АвтоВАЗ заявила о переносе запуска нового завода в Казахстане на 2018 год. Первоначально старт работы завода планировался на 2016 год. Как сообщали СМИ, основной причиной отсрочки запуска завода стали финансовые проблемы автоконцерна, однако в АвтоВАЗе опроверг данную информацию.

Автомобильный завод в Усть-Каменогорске начал строиться осенью 2013 года компанией «АвтоВАЗ» (доля 25%) совместно с «Азия Авто Казахстан». Найти целостный земельный участок для реализации проекта оказалось проблематично. Администрация Восточно-Казахстанской области предложила территорию, которая находилась в собственности 7 различных частных собственников. Как сообщили в пресс-службе «Азия Авто Казахстан», процесс выкупа земельных участков и передачи права собственности занял долгие месяцы. Таким образом, монтаж инженерных коммуникаций был начат с задержкой, что повлекло корректировки в графике реализации проекта в целом. Тем не менее, основной объем запланированных работ, доступных к выполнению на данном этапе, осуществлен.

«Сейчас мы переходим к этапу приобретения технологического оборудования первой очереди, и это потребует привлечения заемного финансирования, — прокомментировал ИА REGNUM ситуацию с запуском завода генеральный директор АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» Ержан Мандиев. — Мы рассчитываем, что нам удастся решить этот вопрос в ближайшей перспективе, что позволит завершить монтаж технологического оборудования первой очереди до конца 2017 года и начать выпуск первых автомобилей в 2018 году».

Как считают эксперты в автомобильной отрасли, отсрочка запуска завода окажется очень кстати для АвтоВАЗа: при нынешнем состоянии рынка и валютной нестабильности запускать завод в Казахстане было бы бессмысленно — лучше и безопаснее загружать Тольятти. Более того, при невысоком спросе в период кризиса возникают трудности при реализации уже имеющихся автомобилей на территории России. В таком положении запуск завода в Казахстане уже в 2016 году мог бы стать убыточным для автоконцерна.

На заводе в Усть-Каменогорске будет производиться весь модельный ряд Lada. Предполагается, что примерно к 2020 году мощность автомобильного завода составит около 120 тыс. машин в год, из которых 70 тыс. будут направлены в Россию. Около 40 тыс. машин будут реализовываться в Казахстане, а остальные 10 тыс. направятся в Среднюю Азию и Закавказье.

Электромобили-всем!

В сентябре автомобильный концерт Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках эко-тестов дизельных автомобилей в США. Для автомобильной отрасли это стало одним из самых громких скандалов за последнее время. Эксперты и аналитики спорят, с чем это связано: с экологией, лоббизмом концерна GM, либо внутренней политикой VW. Но уже сейчас понятно, что шумиха, поднятая вокруг дизельных автомобилей, заставляет задуматься, насколько экологичны ДВС и куда приведет эволюция автомобилестроения в ближайшее время. Получив очередной упрек от экологов, некоторые автомобильные марки всерьез задумались о перспективах электрических двигателей.

Компания Volvo Cars намерен к 2020 году представить полный спектр автомобилей с электрическим двигателем и гибридов — об этом стало известно из плана, опубликованного компанией. По предварительным данным, в 2017 году Volvo выпустит подзаряжаемый гибрид V40, в 2019 — электрический седан S60 и кроссовер Volvo XC60. Также компания планирует представить гибридный внедорожник Volvo XC90. Двухмоторный автомобиль с электродвигателем и 2,0-литровым бензиновым мотором будет обладать общей мощностью в 402 л.с.

Автоконцерн Toyota заявил, что к 2050 году полностью прекратит выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями. Как сообщают представители Toyota Motor, компания планирует постепенно отказаться от выпуска автомобилей с ДВС и перейти на производство электрокаров и гибридов.

Корейская марка Hyundai планирует представить в 2016 году свой первый электромобиль. Первоначально машина с электродвигателем должна была появиться в конце этого года. Сроки были перенесены специально, чтобы электрокар был презентован на международной выставке электромобилей на острове Чуджудо. На этой же выставке свой электромобиль собирается представить китайская компания BYD. Машина будет оснащена аккумулятором, позволяющим пройти 400 километров без подзарядки.

Главный производитель электрокаров — американская марка Tesla, увеличила поставки своих автомобилей в другие страны на 50%. По итогам третьего квартала 2015 года продажи марки составили 11,58 тысячи машин, сообщает Bloomberg. По данным статистики, в России за 2015 год появилось 48 новых электромобилей Tesla Model S, а по состоянию на 1 июля 2015 года всего в России насчитывалось 122 автомобиля Tesla. В сентябре 2015 года компания Tesla запустила свой первый завод на территории ЕС.