Ереван, 30 октября, 2015, 16:19 — ИА Регнум. В Армении разговоры о количестве населения и демографии становятся актуальными лишь перед выборами. То, что, население Армении постоянно убывает, свидетельствует и официальная статистика, однако, перед выборами выясняется, что количество избирателей увеличилось, а иногда дело доходит и до абсурда, когда официальные данные свидетельствуют, что избирателей больше населения.

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Опыт предыдущих общегосударственных голосований показывает, что излюбленный метод фальсификаций — это двойное голосование, когда человек голосует «за себя и за того парня». Поэтому власти страны не спешат вычищать списки избирателей от «мертвых душ» и людей, которые в поисках лучшей жизни покинули родину. Оппозиция заявляет, что у властей всегда в запасе как минимум 250−300 тысяч «верных избирателей», которые невзирая ни на что всегда «голосуют» за нужного кандидата.

На днях полиция Армении опубликовала обновленные данные избирателей, согласно которым, 2 548 000 граждан Армении имеют права голоса. В 2011 году перепись населения в Армении зафиксировала всего лишь на 300 тысяч человек больше, что не соответствует ни здравому смыслу, ни демографическим тенденциям.

Согласно данным, которые опубликовало Ванадзорское подразделение Хельсинской гражданской ассамблеи в Лорийской области Армении, количество избирателей составляет 101% от постоянного населения области. А в областном центре — городе Ванадзоре 113% постоянного населения имеет право голоса. Подобные данные общественная организация получила, сравнив официальные данные населения в областях Армении и Ереване по состоянию на 1 января в 2007, 2008, 2012, 2013 гг. с данными голосований в тех же регионах.

А вот в Ширакской области оказалось, что в текущем году население области увеличилось примерно на 47 тысяч человек. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Национальной статистической службы Армении, по состоянию на 1 июля 2015 года население Ширакской области составляет 245 500 человек. А по данным, которые опубликовала администрация Ширака, население области составляет 298 860 человек.

На вопрос местной телекомпании «ГАЛА», как получилось, что население области так резко увеличилось, чиновник областной администрации заявил, что данные получены из Министерства территориального развития. Однако в министерстве заявили, что данными о населении не располагают и посоветовали обратится в Национальную статистическую службу.

В армянской прессе есть множество других доказательств того, что количество избирателей явно искусственно завышено, однако ответственные за проведение выборов структуры вяло реагируют на заявления оппозиции и публикации в прессе.

Вместо этого правительство Армении спешно внесло в парламент страны законопроект об «Изменениях и дополнениях в Избирательный кодекс», которым предусматривается разрешить использование на выборах идентификационных карт. Поправками предусмотрено, что в ходе голосования ИД-карта приравнивается к внутреннему паспорту, за одним исключением — в отличие от паспорта на ИД-карте не будет ставиться печать об участии в голосовании.

Авторы законопроекта (депутаты от правящей партии) обосновали необходимость разрешения голосования по идентификационным картам предоставлением всем гражданам равных возможностей реализовать свои избирательные права, поскольку 182 тысяч граждан имеют только идентификационные карты, и им необходимо предоставить возможность участия в предстоящем референдуме. Согласно данным полиции Армении, примерно 500 тысяч граждан Армении являются владельцами ИД-карт (182 тысячи при этом не имеют паспортов).

После 4 дней бурных обсуждений поправки были приняты, а Республиканская партия Армении, у которой большинство в парламенте, не одобрила ни одного предложения оппозиции. 5 фракций парламента предлагали, например, выдавать голосующим по идентификационным картам специальный документ, на котором можно было бы поставить печать, или же помечать палец голосующего по такой карте чернилами. Подобное поведение правящей партии еще раз дало повод усомнится в ее искренности и обвинить ее в создании дополнительных лазеек для повторного голосования и проведения конституционных изменений любой ценой.

Голосование по изменениям в Конституции намечено на 6 декабря с.г.