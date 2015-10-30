Санкт-Петербург, 30 октября, 2015, 08:01 — ИА Регнум. Финские экологи обеспокоены возможным ущербом для экологии Финского залива, который наносит строительство нового порта «Бронка» в Санкт-Петербурге. Финский институт окружающей среды Syke обратился к российской стороне с просьбой предоставить дополнительную информацию о проводимых в порту дноуглубительных работах. Об этом сообщает сегодня, 29 октября, финский национальный вещатель Yle.

portnews.ru Контейнерные перегружатели STS Liebherr доставляются в порт «Бронка»

По словам эксперта Syke Яни Салминена, финская сторона хотела бы узнать, как при проведении работ учитываются связанные с ними экологические риски.

Российские власти уверяют, что порт не представляет угрозы для экологии Финского залива, однако многие петербургские исследователи и экологи обеспокоены воздействием порта на окружающую среду, отмечает издание.

Ранее в финских СМИ сообщалось, что в результате углубительных работ в строящемся порту «Бронка» со дна поднимаются донные отложения, которые распространяются по всему Финскому заливу. Они якобы негативно влияют на качество воды и морскую фауну в восточной части залива. Yle отмечает, что зону с замутненной водой можно наблюдать даже со спутника.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в «Бронке», основные дноуглубительные работы на подходном канале (их выполняет ФГУП «Росморпорт»), которые сильно замутили воду, практически завершены. Представители порта также добавили, что «Бронка» готова по официальному запросу предоставить необходимую информацию по проведению данных работ, однако «пока такого запроса от финских экологов не поступало». По словам представителей «Бронки», в порту осуществляется регулярный мониторинг воздействия проводимых работ на окружающую среду.

Напомним, что в Санкт-Петербурге завершаются работы по строительству многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка». Новый порт расположен на южном побережье Финского залива, в районе примыкания дамбы с кольцевой автодорогой к территории города Ломоносов. Проект строительства многофункционального морского перегрузочного порта реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Частные инвестиции в проект составят 43,7 млрд рублей, федеральные — 15,9 млрд рублей.

«Бронка» будет включать в себя три специализированных комплекса: контейнерный терминал, терминал накатных грузов, логистический центр. Пропускная способность первой очереди порта позволит обрабатывать 1,45 млн TEU и 260 тыс. единиц Ro-Ro грузов. После завершения строительства порт сможет принимать контейнеровозы класса Post Panamax и паромы класса Finnstar. «Бронка» приняла первое линейное судно с портовым оборудованием на борту 8 сентября этого года. С 15 ноября порт начинает полноценную работу по обработке судов и грузов.

Как рассказал ИА REGNUM участник рынка контейнерных перевозок, пожелавший остаться неназванным, экологические претензии финской стороны к «Бронке» могут быть вызваны обострившейся конкуренцией за контейнерные грузопотоки в регионе, в частности, среди петербургских терминалов. Как сообщают «Морские вести России», контейнерооборот российских портов Балтийского бассейна в январе-сентябре 2015 года «просел» на 30,6% относительно аналогичного периода прошлого года — с 2,14 до 1,48 млн TEU.

Появление на рынке портовых услуг Северо-Запада нового игрока — «Бронки» — означает отток грузов с уже действующих контейнерных терминалов в петербургском порту и Усть-Луге. Собеседник агентства не исключает, что шумиха в финской прессе вокруг якобы недостаточной экологичности «Бронки» может быть в интересах одного из крупнейших российских портовых операторов, которому в числе прочего, принадлежат контейнерные терминалы в Финляндии.

Стоит отметить, что «Бронка» поборется за российские транзитные грузы и с портами Финляндии. Новый терминал может «оттянуть» на себя около 20% грузооборота порта Хамина-Котка, заявил ранее в интервью ИА REGNUM коммерческий директор финского порта Кюости Маннинен.