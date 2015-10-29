Москва, 29 октября, 2015, 17:00 — ИА Регнум. В московской Библиотеке украинской литературы при обыске были обнаружены книги с изображением свастики. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает НТВ со ссылкой на собственный источник.

Ирина Шевандронова. В сельской библиотеке.

Накануне в Библиотеке украинской литературы в Москве пришли обыски. Правоохранители обнаружили множество экземпляров запрещенной литературы, в том числе экстремистского и националистического характера. Также найдены периодические издания, содержание материалы, разжигающие межнациональную рознь, а также с искаженными историческими фактами. Вся запрещенная литература была изъята на экспертизу.

Также правоохранители задержали директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти и вражды»).

Решение о мере пресечения для Шариной будет принято 30 октября.