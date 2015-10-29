Москва, 29 октября, 2015, 15:22 — ИА Регнум. Российский Volkswagen Polo получил обновление двигателя и дополнительные функции, сообщает motor.ru.

carclub.ru Volkswagen Polo

Уточняется, что на автомобиль поставлен новый двигатель серии EA211 объёмом 1,6 л, мощность на 5 л.с. превосходит прежнюю. Он выпускается в двух вариантах: мощностью 90 л.с. и 110 л.с. Соответствует экологическому стандарту Евро-5. Двигатель изготавливается на калужском заводе Volkswagen Group Rus.

Напомним, что завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в городе Калуга, в 170 км к юго-западу от Москвы. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211.

Отмечается, что новая модификация появится в продаже 16 ноября.

Минимальная цена VW Polo Sedan Trendline 1.6 MPI (двигатель 90 л.с., с 5-ступенчатой коробкой передач) составляет 524,9 тыс. рублей.

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