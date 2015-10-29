Москва, 29 октября, 2015, 10:16 — ИА Регнум. Курс рубля может резко обрушиться в конце года: один доллар будет стоить 85−90 рублей — такой прогноз озвучил заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев, пишет «Независимая газета».

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». Реж. Альфонсо Куарон. 2004. США Предсказание

Моисеев объяснил мрачную перспективу падения курса рубля возможным падением цены на нефть.

В случае, если баррель нефти будет стоить меньше 40 долларов, курс доллара может подскочить до 85−90 рублей. На курс рубля также повлияет возможное изменение ставки рефинансирования.

Читайте также: Минфин ожидает сезонного понижения курса рубля

Уточняется, что падение курса российской валюты традиционно происходит в конце года, поэтому данный прогноз не является из ряда вон выходящим.