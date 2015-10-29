Барнаул, 29 октября, 2015, 09:42 — ИА Регнум. «Алтайские льготники получают отписки вместо необходимых лекарств, они устали от чиновничьего беспредела: с таким заявлением в редакцию ИА «Мой Алтай» обратился недавно житель Барнаула Виктор Беляков.

http://gagauzinfo.md/ Проблемы с получением инсулина в Алтайском крае для льготников

Поводом для обращения послужил инцидент с сотрудниками Алтайкрайздрава, которые на прямой вопрос Виктора о том, почему он не может получить инсулин для своей мамы по льготному рецепту (федеральная льгота), написали весьма странный ответ.

«Вместо указания даты, когда в аптеку поступит лекарство, сотрудники ведомства рассказали, в каком порядке финансируется закупка льготных лекарств. Почему «льготники» не могут получить положенные им медикаменты? Почему на вопросы жителей региона насчет лекарственного обеспечения чиновники отвечают формально?» — прокомментировал Виктор Беляков полученную отписку.

«Медикаменты для обеспечения краевых льготников закупаются централизованно по заявкам, сформированным медицинскими организациями края с учетом потребностей на год с учетом лимита денежных средств, выделенных пропорционально количеству населения, имеющего льготы по лекарственному обеспечению. В соответствии с ФЗ от 01.12.14 норматив финансовых затрат на одного федерального льготника в месяц составляет 707 рублей. Финансирование из краевого бюджета в 2014—2015 годах осуществляется в размере около 90 руб. в месяц на одного регионального льготника», — было написано в ответе за подписью начальника Алтайкрайздрава Сергея Насонова. В заключение чиновник посоветовал для более полного ответа предоставить личные данные: ФИО, дата рождения и место жительства.

«Я им написал номер рецепта, по которому в своей централизованной базе данных они могут выяснить, кому выписан препарат, какой, кто это сделал и когда. Товарищ Насонов не знает этого? Тогда, стесняюсь спросить, как он руководит в Крайздраве льготным лекарственным обеспечением?» — иронизирует Виктор.

Необходимые лекарства для мамы он был вынужден покупать за свой счет.

На днях редакции ИА REGNUM удалось получить более вразумительный ответ по поводу наличия жизненно необходимого препарата для диабетиков.

«Проблем с обеспечением инсулином льготной категории граждан в Алтайском крае нет», — поспешили заявить в Алтайкрайздраве.

Однако, уже из второго абзаца ответа на редакционный запрос следует, что Виктор Беляков действительно более месяца не имел возможности получить необходимое лекарство. Обратился он в аптеку 4 сентября 2015 года, а выписанное по льготному рецепту лекарство поступило только 23 октября с формулировкой «в результате перераспределения между аптеками».

Кстати, выяснили все нюансы сотрудники Алтайкрайздрава без требовавшихся ранее даты рождения и места жительства больной.