Вашингтон, 29 октября, 2015, 07:44 — ИА Регнум. Экономика Украины, которая в настоящее время находится в состоянии упадка из-за конфликта с Россией, если и может выжить, то только за счёт аграрного сектора. Шансов на успех не много, пишет Associated Press.

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Одной из причин называется отсутствие рабочих мест в аграрном секторе. Кроме того, отмечаются мало приемлемые условия жизни в украинских сёлах, в частности, нестабильная подача электроэнергии, а также социальный климат.

Уточняется, что представление о плачевном состоянии украинской экономики подтверждается впечатлениями министра торговли США Пенни Притцкер, которая недавно посетила Киев. Визит был сделан с целью взаимодействия с властями Украины по поводу предстоящих реформ антикоррупционной направленности, инициированных США.

Отмечается, что торговля с Россией с начала года сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижается также экспорт товаров в Европу и США.

«Очевидно, что Украина еще много лет будет зависеть от финансовой помощи США и Европы», — подытоживает автор статьи.