Москва, 28 октября, 2015, 21:31 — ИА Регнум. Сегодня в Москве состоялась церемония награждения лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной Музеем-усадьбой Льва Николаевича Толстого. Премия традиционно была вручена за лучшие художественные произведения в номинациях: «Современная классика», «XXI век», «Детство. Отрочество. Юность». Как сообщили в пресс-службе Музея-усадьбы, в нынешнем году премия учредила две новые награды — «Иностранная литература», а также специальный приз «Выбор читателей».

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Влечение к слову

Советский и российский писатель Андрей Битов стал лауреатом в номинации «Современная классика» за книгу «Уроки Армении».

Публицист Валерий Былинский, автор книги «Риф: повесть и рассказы из серии «Современная новелла», получил премию в номинации «Детство. Отрочество. Юность».

Гузель Яхина стала обладателем приза в номинации «XXI век», за роман «Зулейха открывает глаза».

В рамках новой номинации «Иностранная литература», жюри выбирало самую значимую зарубежную книгу XXI века из списка, предложенного экспертами, и отмечало её перевод на русский язык. Главный приз достался американскому писателю-романисту Рут Озеки за произведение «Моя рыба будет жить». Переводчик книги Екатерина Ильина также была удостоена премии.

В этом году жюри впервые вручило специальный приз «Выбор читателей» от соучредителя Премии — компании Samsung. По результатам открытого интернет-голосования обладателем приза — поездки в Южную Корею на двоих — стала Гузель Яхина с романом «Зулейха открывает глаза».

Выступая на церемонии награждения, министр культуры России Владимир Мединский отметил:

«В чем огромная польза участия в литературных премиях вообще и в частности в этой, самой крупнейшей, старейшей и авторитетной премии в России, как «Ясная Поляна»: это не только знак профессионального признания таланта и успеха, но и еще и большая подсказка читателям во всем многообразии выходящих книг».

Ежегодная общероссийская литературная премия «Ясная Поляна», учрежденная в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung Electronics, является одной из наиболее престижных и известных литературных наград в России. Премия поддерживает традиции классической и актуальные тенденции современной русской литературы. В состав жюри, которое возглавляет праправнук писателя Владимир Ильич Толстой, входят известные российские писатели, литературные критики и общественные деятели. Лауреатами в различных номинациях в разное время становились Валентин Распутин, Юрий Бондарев, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Михаил Тарковский и многие другие.