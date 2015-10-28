Москва, 28 октября, 2015, 15:39 — ИА Регнум. В минувший вторник, 27 октября, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что попытки Киева любой ценой обособиться от России ведут страну к деградации, а попытки стать истинными европейцами не заканчиваются успешно. Об этом политолог сообщил на телеканале «Россия 1» в эфире передачи «Вести.doc» с Ольгой Скабеевой.

Цитата из т/п «Вести.doc». Россия 1. 2015 Вести.doc

«Мы всегда знаем, что есть какие-нибудь, так сказать, такие полумаргинальные люди, которые говорят то, что приятно слушать Порошенко, Яценюку и другим. Это так устроена жизнь. Как бы вот эта полуаутсайдерская группа озвучивает позицию. Так всегда было», — прокомментировал политолог слова зампредседателя политсовета украинской партии «Сила людей» Вадима Трюхана о том, что санкции против авиационного сообщения с Россией должны рассматриваться в общем контексте ситуации с Украиной.

Далее Сергей Кургинян объяснил, что вне зависимости от мотивов украинских властей, «они просто корябают гвоздем по соседской машине, объективно они работают на разрыв смыслов». Политолог отметил, что нельзя увеличить время приезда в Россию в десять раз:

«Это означает, что они пытаются каким-то способом сформировать совершенно новый украинский субъект, который будет оторван от России до конца и противопоставлен ей. А это субъект деградационный, это субъект, у которого не будет индустрии, высоких технологий полностью. Это субъект, который уже сегодня продает сельхозпродукцию в основном в Китай», — заявил лидер «Сути времени».

Отвечая на вопрос об отношении на Украине к журналистам, Кургинян процитировал знаменитое стихотворение Александра Блока «Скифы»: «Мы обернемся к вам своею азиатской рожей». Именно в этом, по мнению политолога, и заключается основное противоречие украинских политиков: желание казаться европейцам и чингисхановский оскал.

«Они начинают работать по этим журналистам так, как ни один приличный человек, желающий быть европейцем, работать не может. Они обнажают это (оскал — ИА REGNUM). И мы видим лицо этой Украины, которую мы не допустим, потому что мы знаем, что украинский народ её не хочет. Это архаичное, деградационное, нацистское государство, которое воюет со своим народом», — подытожил Кургинян.

Читайте также: Кургинян: Украинские власти намерены разорвать коммуникации с Россией