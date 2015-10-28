Москва, 28 октября, 2015, 14:55 — ИА Регнум. Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян прокомментировал прерывание украинскими властями авиационного сообщения с Россией, а также запрет, принятый премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

Цитата из т/п «Вести.doc». Россия 1. 2015 Сергей Кургинян

Политолог привел пример:

«Предположим, жена и муж поссорились. У мужа стоит любимая машина во дворе. Жена взяла, там, гвоздь, и расцарапала эту машину. Чего она, собственно, добивается? Она хочет получить страховку от машины или нет? Она хочет реализовать некоторые иррациональные чувства, которые у неё возникают. В том числе, и от беспомощности», — отметил Кургинян во вторник, 27 октября, в эфире передачи «Вести.doc» с Ольгой Скабеевой («Россия 1»).

Поэтому, объяснил лидер «Сути времени», рационального смысла в этих действиях украинских властей не видно, однако, если он и есть, то он «очень зловещий, милитаристский».

Далее Кургинян, имея режиссерское образование, предложил участникам перевоплотиться в Яценюка и предположить, о чем может думать премьер. Так, политолог сделал вывод:

«О чём думает Беня Крик? Он думает «об выпить рюмку водки, об дать кому-нибудь по морде и об своих ко́нях». А больше он ни о чём не думает. Неизвестно, о чём он думает, понимаете? Это же серьёзно!».

Кургинян также подчеркнул, что единственное, о чем может думать сейчас премьер Украины, так это о выборах. К апрелю Рада будет распущена, начнутся новые выборы, а в это время «подчистят рельефы», предположил лидер движения «Суть времени».

«Но это смыслы Яценюка или смыслы Порошенко, или спектакль, или театр абсурда. А по сути речь идёт о попытке разорвать коммуникации между народами. Но это же нельзя сделать в одном пространстве!», — подытожил Сергей Кургинян.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня во время церемонии возложения цветов по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что он надеется, что украинские войска вернутся когда-нибудь на восточную границу страны и вернут Донецк, Луганск и Крым в состав Украины.