Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2015, 14:40 — ИА Регнум. Сотрудники израильского международного аэропорта Бен-Гурион, проверяя прибывший из РФ багаж, обнаружили в ящике труп пожилой женщины без каких-либо документов. Для того чтобы отыскать родных усопшей женщины, сотрудникам воздушной гавани потребовалось несколько часов.

kupibilet.ru Багаж

Как сообщает НТВ, сотрудники израильской таможни обратились в добровольную организацию по опознанию погибших при терроре и стихийных бедствиях (ЗАКА). Те связались с представителями своего отделения в РФ, которые и пролили свет на загадочную посылку.

Оказалось, что семья пожилой женщины не знала о правилах транспортировки тел и отправила груз в Израиль как обычный багаж.

После того как к данному инциденту подключились работники внешнеполитического ведомства, из РФ были получены все необходимые документы.