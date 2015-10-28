Вашингтон, 28 октября, 2015, 13:27 — ИА Регнум. Вегетарианские сосиски и ход-доги производства США содержат фрагменты ДНК человека. На долю продуктов питания с таким составом приходится 2% от всех американских сосисок и ход-догов. Так считают исследователи американского центра Clear Food Labs, сообщает The Telegraph.

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Уточняется, что в основном ДНК человека содержат вегетарианские сосиски: их две трети от всех сосисок с человеческим генами. Предположительно, человеческие гены попадают в фарш в связи с нарушением санитарных норм при производстве продуктов питания.

Отмечается, что американские производители сосисок зачастую выпускают продукцию, состав которой, указанный на упаковке, не соответствует реальному содержанию.

В частности, в сосисках из мяса птицы обнаружены остатки свинины. В 10% вегетарианских сосисок также найдена свинина.