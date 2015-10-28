Новосибирск, 28 октября, 2015, 13:09 — ИА Регнум. Новосибирский областной суд признал неправомочным действующий состав депутатов совета депутатов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва. Основанием для этого стало то, что из 15 депутатов, избранных по результатам состоявшихся 13 сентября 2015 года муниципальных выборов, свои полномочия осуществляли только восемь, а это менее двух третей от установленной уставом муниципального образования численности депутатов. Двое депутатов в связи с избранием в районный совет отказались от мандатов сразу после избрания, остальные написали заявления позднее.

барышево.рф Село Барышево

Как пояснили ИА REGNUM в суде, признать совет депутатов Барышевского сельсовета неправомочным потребовала бывший депутат Наталья Пшеничная. Новосибирский областной суд, рассмотрев заявление Пшеничной, удовлетворил его и признал неправомочным состав депутатов представительного органа местного самоуправления.

Однако ситуация не столь проста, как может показаться на первый взгляд. Как пишет «Сибкрай», пять человек — коммунисты и независимые депутаты, посчитали, что совет попал под влияние руководителя Новосибирского района Василия Борматова, поэтому решили отказаться от работы в представительном органе. «Они посмотрели на предварительную работу этой группы лиц, которые никоим образом не желали удовлетворять их интересы и наказы их избирателей, посчитали необходимым сложить полномочия. Решили, что в таком совете депутатов, когда есть одна позиция, и только ее продвигать будут, они не смогут работать», — рассказал юрист Александр Жданов, представитель Пшеничной.

По данным издания, чтобы вернуть статус органу, на добровольно сложивших полномочия депутатов попытались повлиять разными способами: кому-то намекали на увольнение, кому-то напомнили о проживании в служебной квартире, а кого-то приглашали на личную беседу.

«Тайга.инфо» считает, что роспуск Барышевского сельсовета — это «начало цепной реакции», так как аналогичные проблемы с работой депутатов возникли сразу в нескольких муниципалитетах Новосибирского района, и повторение барышевского сценария в них — вопрос времени.

Напомним также, что ранее выборы в Мичуринском сельсовете были признаны недействительными, так как муниципальная избирательная комиссия отказалась выполнить решение Верховного суда, который восстановил как участников выборов двух кандидатов. Комиссия отказалась принимать новые бюллетени, и голосование проходило по старым бюллетеням без фамилий двух кандидатов.

Сложности возникли и в Морском сельсовете, где пять депутатов, в том числе бывший председатель местного совета депутатов Владимир Шичкин, директор ЖКХ Николай Беленко и сын главы Морского сельсовета Виктор Кузьмичев сложили депутатские полномочия. Ни одной сессии еще не было в селе Новолуговое. Во время первой сессии в самом Новосибирском районе заседание демонстративно покинули 13 депутатов, самовыдвиженцы и члены партий КПРФ и ЛДПР. Во время второго заседания некоторые депутаты отмечали нарушения регламента и порядка формирования комиссий.

Решение суда по совету депутатов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области вступит в законную силу через месяц, после чего будут назначены новые выборы.

В единый день голосования 13 сентября в Новосибирской области проходили 476 избирательных кампаний. В ходе них замещались 5 159 выборных мандатов.