Москва, 28 октября, 2015, 11:58 — ИА Регнум. Китайская компания Lifan заключила договор о продаже и доставке автомобилей с международной торговой интернет-площадкой AliExpress и компанией SPSR Express, сообщают СМИ. Теперь россияне смогут заказать через сеть не только одежду, мебель, товары для дома, но и автомобиль. В Китае возможность купить машину марки Lifan через интернет доступна еще с 2010 года. На китайском рынке марка сотрудничает с интернет-площадкой Alibaba, которая является прямым конкурентом для AliExpress.

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Как предполагают эксперты, такое решение компания Lifan не более чем рекламный ход, и российские покупатели не решаться приобретать автомобиль «вслепую». Однако предварительно можно выбрать автомобиль в дилерском центре, а потом уже заказывать его через сеть. Главное, чтобы не подвело качество продукта.

В представительстве Lifan Motors Rus комментировать событие отказались и заявили о том, что 2 ноября марка проведет пресс-конференцию по данному вопросу, где будут разъяснены все нюансы и перспективы перехода на продажи через интернет.

Предполагается, что такой способ покупки позволит уменьшить стоимость автомобиля, сэкономив на услугах дилера. В среднем доля автодилера в розничной цене машины составляет 5−10%.

«На нас переход на покупку машин через интернет не скажется», — заявил один из дилеров марки Lifan в Санкт-Петербурге. По его словам, продажи и так идут очень слабо, поэтому никаких существенных изменений они не ожидают.

Напомним, падение продаж автомобилей марки Lifan в России в этом году составило 44%. В рейтинге наиболее популярных китайских брендов в России Lifan занимает третье место, уступая Chery и Great Wall.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские марки нацелены на российский авторынок, и на территории РФ уже началось строительство первого завода китайского автопрома.

Согласно исследованию компании J’son & Partners Consulting, объём рынка интернет-торговли в России по итогам 2014 года превысил 683 млрд рублей и на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 42,5% в год. На рынке интернет-торговли присутствует более 40 тыс. компаний. Самыми посещаемыми сегментами интернет-торговли в 2014 году являлись «Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Купонные сервисы», а также «Бытовая техника и электроника».