Вашингтон, 28 октября, 2015, 07:33 — ИА Регнум. Российская армия вышла на новый уровень мощности и эффективности, и это беспокоит руководство США. Это доказывают действия России в Сирии и реакция на них со стороны Америки, пишет Der Spiegel.

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Уточняется, что наиболее сильным поводом для тревоги являются успешные действия российских ВКС в Сирии, а также оснащённость армии РФ системами ПВО и противокорабельными ракетными комплексами.

Ситуацию прокомментировал командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Он считает, что ВС России могут при необходимости стать неуязвимыми для НАТО за счёт применения мощной техники.

«В случае конфликта Россия может создать зоны, недоступные для сил НАТО, — например, российские комплексы «Бастион» способны потопить корабли альянса вскоре после прохождения Босфора», — сказал Ходжес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» перешли на работу в три смены в связи с возросшей потребностью военных в поставках вооружений из-за операции в Сирии. Также для доставки грузов в Тартус ВМФ России в экстренном порядке приобрел у турецких судовладельцев 8 транспортных кораблей.

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