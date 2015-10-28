Новосибирск, 28 октября, 2015, 05:54 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий высказался против смены часового пояса, хотя инициативу перехода в шестой часовой пояс поддержали депутаты областного парламента, а в ближайшее время эту законодательную инициативу намерены рассмотреть парламентарии в Томской области, Алтайском крае и Республике Алтай.

nso.ru Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий

«Я бы не трогал бы ничего. Привычная уже ситуация, мы привыкли к ней, — цитирует Городецкого Sibnet. — Да, есть и плюс, и минус… Сколько там переживаний, каких-то там преобразований. И ритмы жизни, каких-то других технологических вопросов это тоже потребует». Также губернатор отметил, что «в обсуждениях эмоций больше, чем каких-то аргументов». Он считает, что этот вопрос должны решать врачи-специалисты, которые смогут профессионально оценить, как перевод часов повлияет на психологию людей.

Это высказывание новосибирского губернатора не является неожиданным — летом этого года, когда еще только набирала обороты общественная кампания за переход в другую часовую зону, он говорил: «Надо привыкнуть к одному и не шарахаться то туда, то сюда. Привыкнуть ко всему можно только в системе, в стабильности. А когда непредсказуемость, находишься в тревоге».

При этом большинство парламентариев регионов Западной Сибири поддерживают переход в шестую часовую зону, то есть на разницу с Москвой в четыре, а не нынешние три часа. Спикер заксобрания Алтайского края Иван Лоор предложил летом коллегам из Томской и Новосибирской областей и Республики Алтай выступить с совместной законодательной инициативой.

Это предложение достаточно горячо поддержали в Республике Алтай. Обосновывая необходимость смены часового пояса в Республике Алтай, председатель комитета Госсобрания по законодательству и национальной политике Виктор Ромашкин говорил, что в связи с изменением порядка исчисления времени с 2014 года в Республике Алтай и Алтайском крае произошло смещение светового времени. В результате световой день начинается задолго до пробуждения человека (в летние месяцы — в 3−4 часа утра), а заход солнца наступает настолько рано, что большая часть второй половины дня, когда человек возвращается домой с работы, учебы приходится на темное время суток. Жители указанных регионов практически лишены возможности после трудового дня отдыхать на свежем воздухе, заниматься спортом, гулять с детьми, работать на садовых и приусадебных участках, заниматься иными хозяйственными делами, что особенно важно для жителей сельской местности. Таким образом, считает Ромашкин, установленная в настоящее время для Западной Сибири часовая зона не соответствует естественным биологическим ритмам человека. Вследствие нарушения физиологически здорового режима труда и отдыха уменьшается работоспособность граждан, в результате чего снижается производительность труда, качество учебы и образования, увеличивается аварийность и травматизм, увеличиваются затраты граждан и государства на восстановление здоровья.

Однако к осени темпы обсуждения инициативы заметно сбавились и депутаты Госсобрания даже перенесли на неопределенный срок рассмотрение этой законодательной инициативы. Формально это объяснялось тем, что после осенних выборов еще не приступил к работе новый созыв новосибирского заксобрания, а, дескать, именно он должен дать старт в этом вопросе. Однако нашлись и скептики, которые за отказом от рассмотрения этого вопроса увидели политику. Так, депутат Николай Малчинов заподозрил, что в переносе сроков есть политическая подоплека, которая вовсе сорвет принятие столь нужного для региона решения. Истинные причины переноса, сказал он в своем выступлении, кроются в некоем «звонке из Москвы». «Не связано ли это с тем, что когда несколько лет назад меняли федеральный закон, президентом был Дмитрий Медведев, который сейчас возглавляет политическую партию «Единая Россия»? Сейчас откладывают этот вопрос, потому что партия не хочет подвести своего руководителя», — сказал Малчинов.

Впрочем, 15 октября новосибирское областное заксобрание рассмотрело вопрос о смене часового пояса и поддержало перевод стрелок. Теперь, по задумке инициаторов законопроекта, слово за парламентами остальных трех регионов Западной Сибири.

«Поскольку инициатива имеет совместный характер, то подавать ее в Государственную Думу требуется сообща, — сказал на днях спикер Госсобрания Республики Алтай Иван Белеков. — При быстром рассмотрении Госдумой общего документа сибирских парламентариев жители вышеназванных регионов смогут уже в марте перевести часы на летнее время».

Белеков сказал, что в Республике Алтай этот вопрос будет рассмотрен уже на ближайшей сессии, то есть в ноябре.

«Маловероятно, что позиция новосибирского губернатора помешает депутатам выступить с этой инициативой, — предположил в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Эту инициативу население на самом деле активно поддерживает, и перед выборами в Думу все-таки власть должна принимать некие популистские решения. Конечно, есть некая двусмысленность в этой ситуации, связанная с именем Медведева, но лишнее административное сопротивление этой инициативе только подчеркивает эту двусмысленность. А Городецкий, мне кажется, просто высказывает свою личную точку зрения, и имеет на это полное право».