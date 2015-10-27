Москва, 27 октября, 2015, 23:42 — ИА Регнум. Российская Федерация поднялась на 11 позиций в рейтинге Doing Business: с 62-го места в прошлом году до 51-го места в 2015-м. Рейтинг Doing Business оценивает условия ведения бизнеса в той или иной стране, готовит рейтинг — Всемирный банк. Рейтинг за 2015 год был опубликован Всемирным банком сегодня, 27 октября.

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В 2013 году Россия в этом рейтинге занимала 92-е место. Сейчас от 50-й строчки, где расположилось Перу, РФ отделяет всего 0,02 балла.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в одном из своих майских указов «О долгосрочной государственной экономической политике» поставил задачу улучшить место страны в рейтинге Doing Business со 120-й в 2011 году до 50-ого в 2015 году и до 20-го в 2018 году. Рейтинг Doing Business является одним из ориентиров улучшения среды для ведения бизнеса. Подразумевается, что этот показатель должен стать одним из основных индикаторов успешности проводимых в России реформ.

В отчете Всемирного банка сказано, что за последний год Россия реализовала пять экономических реформ, которые и способствовали существенному продвижению страны в рейтинге.

Рейтинг составляется по многим параметрам. В частности, учитываются такие индикаторы, как «регистрация собственности», «надежность электроснабжения», «прозрачность тарифов на электроэнергию». Кроме того, учитываются такие показатели, как скорость процесса сбора документов для доступа к экспортно-импортным торговым операциям, цена сбора всех этих документов, цена растаможивания и другие.