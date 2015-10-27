Москва, 27 октября, 2015, 18:13 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации направило запрос в страны НАТО и Саудовскую Аравию с требованием объяснить обвинения в том, что российские Воздушно-космические силы якобы нанесли авиаудары по госпиталям в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил журналистам заместитель главы Минобороны РФ Анатолий Антонов.

cntv.cn Анатолий Антонов, Заместитель министра обороны РФ

Он сообщил, что сегодня в Минобороны были приглашены военные атташе США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Турции, Саудовской Аравии, блока НАТО. Их попросили дать официальные обоснования заявлений о том, что ВКС РФ якобы разбомбили госпитали в Сирии, или дать официальное опровержение этому. «Особенно это касается вопиющих обвинений в ряде англоязычных СМИ в псевдоударах по госпиталям», — подчеркнул Антонов.

Замглавы Минобороны отметил, что в последнее время усилились информационные атаки на действия ВКС РФ в Сирии со стороны ряда иностранных СМИ.

Антонов напомнил, что западные СМИ неоднократно обвиняли ВКС РФ в нанесении ударов якобы по умеренной оппозиции в САР. Теперь же появились обвинения в бомбежке гражданских объектов, таких как госпитали, а также мечети и школы. «В результате этого, как сообщается в западных СМИ, якобы гибнут мирные люди», — заметил Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская военная операция в Сирии против террористов началась 30 сентября этого года. ВКС РФ наносят авиаудары исключительно по позициям террористических группировок, уничтожая инфраструктуру, живую силу и технику террористов.