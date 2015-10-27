Москва, 27 октября, 2015, 17:34 — ИА Регнум.



turisticum.ru Кисловодский курортный парк

В проекте бюджета РФ на 2016 год запланировано выделение 149 миллионов рублей на развитие Кисловодского курортного парка (Ставропольский край). Об этом заявил 27 октября в Москве министр финансов РФ Антон Силуанов, в рамках парламентских слушаниях в Совете Федерации ФС РФ о социально-экономическом развитии РФ и параметрах проекта федерального бюджета на 2016 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

По словам Силуанова, средства будут направлены на выполнение поручений президента РФ по развитию парка.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко акцентировала задачи, связанные с бюджетным финансированием реализации поручений президента. Одно из них нацелено на создание на базе Кисловодского курортного парка крупнейшего в стане лечебного парка. В следующем году запланировано выполнение первого этапа соответствующей программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2015 года Владимир Путин поручил разработать программу развития Кисловодска и создать на территории Кисловодского курортного парка национальный парк. Властями Ставропольского края разработана Концепция развития Кисловодска.

На восстановительные и реставрационные работы в Кисловодском курортном парке из федерального бюджета планируется выделить в общей сложности порядка 800 млн рублей.

Во исполнение перечня поручений президента России был разработан комплекс мер по сохранению и развитию Кисловодского курортного парка до 2020 года. Правительство РФ утвердило этот документ. Он предусматривает создание особо охраняемой природной территории федерального значения в границах парка.

Статус парка будет повышен до объекта культурного наследия федерального значения. На территории Кисловодского парка планируется выделить четыре зоны: заповедная, особо охраняемая зона, историко-культурная и рекреационная зона, составляющая 85% территории парка или 818,7 га. Она будет предназначена для оздоровления и отдыха посетителей.

Будут проведены ремонтно-восстановительные и реставрационные работ на объектах парка, предполагается расширение границ объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории парка. После проведенных работ парк должен стать крупнейшим в Европе.

Сегодня курортный парк занимает 948 га и является вторым по площади парком в Европе. После расширения границ до 966,7 га за счет присоединения 50 участков, находящихся внутри парка, он станет первым в Европе.