Москва, 27 октября, 2015, 15:15 — ИА Регнум. В Москве в рамках проекта «Ночь искусств» запланировано 550 мероприятий, заявил на пресс-конференции 27 октября руководитель департамента культуры Александр Кибовский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Спирос. Карнавал, ночь

«270 мероприятий пройдет на территориях музеев, 53 — в театрах и на концертных площадках, 85 — в домах культуры, 84 — в библиотеках, 2 события — в кинотеатрах, 31 — в образовательных учреждениях и так далее», — сообщил Кибовский.

Так, москвичи смогут принять участие в дискуссиях, лекциях, авторских экскурсиях и литературных чтениях. Также запланированы ночные кинопоказы и театральные представления.

Глава департамента добавил, что вся программа будет размещена на официальном сайте ночьискусств.рф. Для участия в большинстве специальных мероприятий регистрация открывается 27 октября.

Как отметил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, акция пройдет по всей России. «С 3 на 4 ноября в 61 субъекте РФ будет проходить огромное количество мероприятий. Более 700 мероприятий планируется провести», — сообщил Журавский.

Напомним, 3 ноября в столице пройдет третья ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Центральной частью мероприятия традиционно станут «Ночные встречи» с известными деятелями культуры.