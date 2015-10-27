Москва, 27 октября, 2015, 14:29 — ИА Регнум. Московское «Динамо» в ближайшее время будет наказано за поведение сотрудника СМИ Дмитрия Дерунца в перерыве матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком», заявил сегодня, 27 октября, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

goodfon.ru Футбол

«Клуб будет наказан, это настоящее хамство с его (Дерунца) стороны, при этом я ни в коем случае не оправдываю болельщика «Спартака», — цитирует Мутко «Р-Спорт». — Я бы не хотел, чтобы этот человек в футболе работал, и я это говорю для футбольного клуба «Динамо», и если это клуб не сделает, то мы сами это сделаем».

Напомним, в перерыве матча 13-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» (2:3) на поле выбежал фанат красно-белых.

Дерунец, работающий на домашних матчах «Динамо» диктором по стадиону, бросился к болельщику и ударил его с разбега в лицо. Фанат спокойно ответил и направился к выходу с поля. Когда болельщика выводили с поля, Дерунец нанес ему еще один удар — в спину.