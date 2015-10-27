Таллин, 27 октября, 2015, 14:11 — ИА Регнум. Единое железнодорожное сообщение по так называемой «европейской колее» (1435 мм) маршрута Варшава — Таллин (проект Rail Baltica) ускоряет доставку военной техники и оборудования союзников по блоку НАТО в прибалтийские государства. Об этом сегодня, 27 октября, сообщило эстонское телевидение ETV со ссылкой на капитана Романа Лукаса, отвечающего в Силах обороны Эстонии за вопросы транспортной доставки военных грузов. Сегодня военная техника НАТО достигает Эстонии, Латвии и Литвы морским путем через Ригу, откуда перегружается в ж/д состав.

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Начало эксплуатации Rail Baltica позволяет не только разнообразить варианты доставки, но и ускорить их — через порты Германии и Польши. Важность именно такого ж/д сообщения продемонстрировала недавняя доставка в Эстонию груза бронетехники ВС США, когда пришлось технику грузить в одном из портов Германии и отправлять в столицу Латвии.

По словам Лукаса, железнодорожное сообщение — один из важнейших путей доставки вооружений. Rail Baltica важна для войск и как средство доставки оборудования и военного снаряжения, а не только боевой техники, добавил он. По словам Лукаса, у проекта есть очевидное стратегическое значение, поэтому в будущем важно, чтобы военные могли как можно эффективнее использовать возможности нового пути доставки грузов. Особенно с учетом того, какие договора союзники Эстонии по НАТО заключили с железнодорожными и морскими фирмами: «В Европе перевозки по железной дороге имеют определённые преимущества перед перевозками по морю».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце августа 2015 года в Литве был построен первый участок проекта Rail Baltica: впервые с 1939 года пассажирский поезд без смены колесных пар дошел от Варшавы до Каунаса. Проект железной дороги с узкой колеёй Rail Baltica через Литву, Латвию и Эстонию вынашивался давно. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.

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