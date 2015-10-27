Москва, 27 октября, 2015, 13:09 — ИА Регнум. Законопроект о местном сборе для предприятий фаст-фуда внес в Госдуму депутат Михаил Дегтярев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Точки быстрого питания получают прибыль, а органы местного самоуправления — килограммы дополнительного мусора, покрывающие территорию поселений, отмечает депутат и предлагает ввести дополнительный сбор «на одноразовую посуду».

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Сбор может быть установлен нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, законами городов федерального значения Москва, Санкт-Петербурга и Севастополя, следует из текста документа.

Предельные размеры ставок сбора определены с учетом размера ставки торгового сбора, установленного по деятельности по организации розничных рынков (не более 550 рублей на 1 квадратный метр площади розничного рынка). Наибольшую ставку сбора предлагается установить для объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей (поскольку вся реализуемая через них пища употребляется, а мусор оставляется за пределами данного заведения) при этом ставка сбора для заведений общепита с залами обслуживания посетителей предусмотрена законопроектом в размере в три раза меньше — 183 рубля на 1 квадратный метр площади объекта.

Для эффективного исчисления суммы сбора должны будут утверждены критерии отнесения блюд и пищевых продуктов к блюдам и пищевым продуктам быстрого приготовления, а также порядок определения доли блюд и пищевых продуктов быстрого приготовления в общей доле блюд и пищевых продуктов, реализуемых исполнителем в сфере оказания услуг общественного питания.

«Внесение данных изменений позволит увеличить доходы местных бюджетов и соответственно финансирование работ по очищению территории от мусора, возникающего из-за ежедневной деятельности объектов организации общественного питания», — считает Дегтярев.

В настоящее время в Российской Федерации функционируют свыше двух тысяч заведений общепита под иностранными, в основном американскими торговыми марками, из них 397 закусочных у сети Burger King, 420 — у сети KFC, почти 500 — у сети McDonald's и 661 — у сети Subway, ежегодно открывается в среднем по 500 новых заведений подобного типа, отмечает депутат.