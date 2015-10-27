Москва, 27 октября, 2015, 11:04 — ИА Регнум. Россия должна использовать все необходимые правовые международные механизмы для инициирования признания Украины государством, допустившим дефолт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Филипп де Шампань. Тщеславие. 1644

«Россия должна использовать все международные механизмы, которые предусмотрены на этот случай, и инициировать признание Украины дефолтным государством, то есть государством, допустившим дефолт», — сказал он, комментируя заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка о возможной приостановке выплат Украины по российскому долгу.

При этом, подчеркнул Емельянов, надо «понимать трудности, с которыми столкнется Россия в этом случае». «Во многом такое признание будет зависеть от позиции западных государств, их двойные стандарты известны, и в МВФ уже были заявления в поддержку Украины — заявления о том, что этот кредит не государственный, а коммерческий, хотя он был предоставлен по межгосударственному соглашению. Признавать его коммерческим с юридической точки зрения очень сложно, но, поскольку этого требуют политические интересы Запада, то можно», — отметил депутат.

По мнению Емельянова, поддержка Западом Украины в этом вопросе ведет к размыванию правовых основ мировой финансовой системы. «Украина ведет себя просто нагло по отношению к России, чувствует свою безнаказанность под покровительством западных стран. Но Запад должен понимать долгосрочные последствия такого поведения, поскольку он разрушает всю мировую финансовую систему, по сути, подрывает ее основы, потому что когда не платят долги под надуманным предлогом, то возникает недоверие ко всей финансовой системе — сегодня тебе не заплатят, завтра ты не заплатишь, и к чему это приведет?», — задается вопросом депутат.

Емельянов предположил, что в стратегическом плане такая поддержка Украины «дорого обойдется Западу».

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена относиться к России так же, как к остальным международным кредиторам и планирует приостановить выплаты долга на 3 млрд долларов, если Россия не будет реструктуризировать задолженность. Россия ранее заявляла, что участвовать в реструктуризации долга не планирует.