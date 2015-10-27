Москва, 27 октября, 2015, 05:22 — ИА Регнум. Вытрезвители могут быть возвращены в 17 регионов РФ, пишет газета «Известия». Об этом власти регионов сообщили в ответных письмах председателю координационного совета Общественной палаты (ОП) по защите граждан РФ от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости Султану Хамзаеву, ранее призвавшему озаботиться вопросом детоксикации граждан, выпивших лишнего.

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Однозначно поддержали возврат вытрезвителей Амурская, Белгородская, Владимирская, Курская, Костромская, Кемеровская, Липецкая, Орловская, Сахалинская, Самарская, Ростовская, Тульская, Смоленская, Челябинская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ и Республика Саха (Якутия). Власти Якутии отметили, что в рамках государственно-частного партнерства в регионе вытрезвители работают с февраля 2015 года.

Власти еще пяти регионов (Астраханская и Калужская области, Забайкальский край, Чеченская Республика и Республика Татарстан) заявили о готовности открыть вытрезвители при условии «достаточной проработки вопроса» и «достаточного финансирования».

Идею открыть вытрезвители не поддержали власти Ленинградской области, Республики Карелии, Республики Адыгеи и правительство Калининградской области. Администрации еще 59 регионов РФ на запрос ОП не ответили.