Москва, 26 октября, 2015, 20:42 — ИА Регнум.



r-v-s.su/novosti Мария Мамиконян — лидер Родительского Всероссийского Сопротивления

«Родительское Всероссийское Сопротивление», как и другие организации, занимающиеся защитой семьи, крайне обеспокоено наблюдаемым всплеском насильственного нарушения целостности семьи социальными службами. До сих пор это делалось в нарушение законов РФ и ее Конституции, по неким методичкам «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и ряда НКО. Ежедневно мы получаем обращения о том, что дети помещаются в приюты без законных оснований, родителям без суда препятствуют воссоединиться с детьми, дети передаются в систему платного родительства с нарушением закона. Уполномоченный при Президенте по правам ребенка П. А. Астахов 17.09.2015 г. был вынужден создать мониторинговую группу по проблемам изъятия детей из семей.

На этом фоне особо показательны и вызывают особое беспокойство инициатива председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) М. А. Федотова, 1 октября 2015 г. попросившего Президента внести в Госдуму законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», а также сопровождающее эту инициативу внедрение в общественное сознание недостоверных сведений о якобы разгуле насилия в наших семьях. Фактически идет демонизация российской семьи.

Данный законопроект не только вторгается во внутрисемейные отношения взрослых членов семьи (позволяя превратно толковать смысл того, что посторонним не может быть известно по определению) и «регулирует» их. Написанный полностью в логике западных «ювенальных» представлений, он узаконивает то самое свободное понятие «насилия», в котором стерта грань между действительным насилием и любым воспитательным воздействием на детей со стороны родителей, воздействием, призванным формировать у ребенка понятие о недолжном, недопустимом. Он вводит принцип «профилактики», то есть возможность, даже необходимость самочинного внедрения в семью посторонних специалистов, решающих, насколько данная семья нуждается в «исправлении». Как и свободное толкование понятия «насилия», такой внешний диктат под видом профилактики является грубым нарушением прав человека, суверенного права семьи.

Как показал массовый опрос общественного мнения АКСИО-4 (2014 г., анкетирование 43 687 респондентов), предлагаемые западные подходы резко отличаются от представлений большинства населения России о том, какие отношения к супругу, ребенку или родителю являются нормальными, а какие — действительно насилием. Опрос позволяет относиться к заложенным в законопроект представлениям как к безусловно маргинальным в нашем обществе. Например, его позицию о физическом насилии не разделяет 95%!

Членам СПЧ при Президенте РФ стоило бы знать, предлагая «ломку через колено» общества, что эти представления отличаются и у разных народов, и у разных людей, более того, один и тот же поступок членами семьи оценивается по-разному в момент конфликта и после примирения. И что по причине, в том числе, этих фундаментальных фактов в основу семейного законодательства заложены принципы «автономности семьи» (п.9 «Основных направлений государственной семейной политики»), «недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи» (ст. 1 Семейного кодексаРФ), «суверенитета семьи» (выступление Президента РФ 09.02.2013 на Съезде родителей России).

Однако, в силу ли невежества или злого умысла авторов, главной идеей предлагаемого г-ном Федотовым законопроекта является введение для отношений внутри семьи особого режима правового регулирования («социально-правовая защита»). Этот режим грубо противоречит указанным основополагающим принципам государственной семейной политики, отличается от действующих процессуальных норм отсутствием гарантий общепризнанных в демократических обществах прав, таких как право на неприкосновенность частной жизни, право на защиту, презумпция невиновности.

Вместо этого предлагаемый режим вводит право неограниченного числа лиц (включая членов международных НКО) — на основе их собственных представлений о «правильной» семейной жизни — обвинять (в том числе в уголовном порядке) членов чужой семьи в насилии, попытке насилия или угрозе насилия. Он дает неограниченному числу лиц право без согласия «пострадавших» и их законных представителей обращаться с заявлением в полицию, которая при этом обязывается без всякого разбирательства, по произвольному усмотрению сотрудника полиции применять «репрессивные меры профилактики» (ст.4.п.6), ограничивающие человека в правах — так называемые «защитные предписания».

При таком порядке даже дружную семью с устойчивыми сложившимися отношениями может преследовать любой недоброжелатель (теща, ревнивая соперница, завистник) или просто волонтер международных НКО с его экзотическими для нашего народа представлениями о том, как должны «обращаться» друг с другом члены этой семьи. Он позволяет обойти принципы, зафиксированные международным сообществом в Конвенции о правах ребенка и в Резолюции 29 сессии СПЧ ООН «О защите семьи» 03.07.2015 г. о недопустимости произвольного разлучения родителей и детей.

Данная инициатива Совета по правам человека, будучи воплощенной, не поможет российским семьям, а «узаконит» наблюдаемый нами всплеск беззакония по отношению к ним, и выведет его на еще более высокий уровень. Что в результате приведет к отказу российских граждан от вступления в брак, создания устойчивых союзов, рождения детей. Это означает, что мало отвергнуть инициативу М.А. Федотова — необходимо предпринять срочные меры по защите суверенитета семьи. Считаем, что среди таких срочных мер нужны следующие.

На концептуально-стратегическом уровне — отказаться от опрометчиво и спешно принятой в 2013 году «Национальной стратегии действий в интересах детей». Поскольку оставаясь в рамках понятий этой Стратегии, перейти в семейной политике к «смене вектора», направив его на устранение причин семейного неблагополучия, невозможно.

На законодательном уровне —

Внести в Государственную Думу законопроект РВС «О срочных мерах по укреплению суверенитета семьи», в котором:

1) вводится уголовная ответственность за незаконное изъятие детей из семьи и за отказ должностного лица вернуть родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или судебного решения (ст.68 и 77 Семейного кодекса РФ).

2) вводится судебное подтверждение необходимости разлучения родителей с детьми после экстренного отобрания,

3) уточняются статьи Семейного кодекса, позволяющие сейчас без суда лишать родителей права воспитывать детей (121 ч.1 о присвоении статуса «оставшийся без попечения») и права определять, что в интересах детей, а что нет (ст. 64 ч.2).

На правоприменительном и надзорном уровнях —

1) прекратить неправомерные преследования родителей по ст.116 ч.1. УК РФ

2) провести проверку наличия в сиротских организациях детей, родителям которых не позволяют их забрать без судебного решения.

3) провести проверку соблюдения закона при передаче детей под опеку (ст.154 УК), а именно наличия судебного решения о лишении родителей прав или документа об отказе родителей от воспитания ребенка, а также — отказа близких родственников от установления возмездной опеки над ребенком.

Если произвол чиновников по отношению к семьям не будет пресечен немедленно, если ответственность государства за исправление причин, приводящих к семейному неблагополучию (а они чаще всего социальные), будет подменяться атакой на социально незащищенную семью с приписыванием ей несуществующих грехов, если сомнительное «право» больного алкоголизмом родителя не лечиться будет выше безусловного права ребенка жить в семье — это приведет к серьезнейшим последствиям для нашего общества.

Родительское сообщество требует самого пристального внимания тех, от кого зависит выбор стратегии семейной политики, к продвигаемому СПЧ и лично М.А.Федотовым опаснейшему законопроекту. И говорит творцам нового семейного ада: «Господа «правозащитники», прекратите лезть туда, где вас не ждут!».

Председатель Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»

М.Р.Мамиконян