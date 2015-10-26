Тирасполь, 26 октября, 2015, 18:40 — ИА Регнум. Активисты «Правого сектора» заблокировали на несколько часов движение автотранспорта на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» на приднестровско-украинской границе. Об этом сообщило приднестровское государственное информационное «Новости Приднестровья».

http:crimea-news.net На приднестровско-украинской границе

В КГБ ПМР охарактеризовали инцидент как «межведомственный конфликт в районе пункта пропуска «Кучурган» с участием представителей организации «Правый сектор», в связи с которым проезд через данный пункт пропуска был временно ограничен украинской стороной.

В Государственном таможенном комитете ПМР сообщили, что спустя несколько часов движение транспорта на данном участке границы было полностью восстановлено.

ИА REGNUM напоминает, что Киев совместно с Кишиневом с 2006 года ввел полномасштабную экономическую блокаду ПМР, около трети населения которой составляют этнические украинцы и около 100 тыс. — являются гражданами Украины.

В 2014—2015 гг. Кишинев и Киев резко усилили блокаду ПМР, в результате чего передвижение граждан и грузов через приднестровско-украинскую границу практически остановилось. Это привело к резкому обострению экономического кризиса в Приднестровье, и республика оказалась в самой сложной политической и социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.

Блокадные и агрессивные действия Киева сопровождаются заявлениями об опасности нападения, якобы исходящей со стороны Приднестровья. Под этим предлогом к границе с ПМР стягиваются подразделения вооруженных сил и «нацгвардии» Украины.