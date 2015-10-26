Москва, 26 октября, 2015, 16:20 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть могут резко упасть из-за падения спроса со стороны нефтепереработчиков, считают аналитики Goldman Sachs. Эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 26 октября, полагают, что снижение нефтяных цен к 40 долларам за баррель означает большие проблемы для российского бюджета на 2016 год, в макроэкономические параметры которого заложена цена на нефть в 50 долларов за баррель, что может привести к сокращению социальных программ и увеличению налоговой нагрузки, и эти меры будут все глубже загонять страну в кризис.

interpolit.ru Добыча нефти

Предложение нефти втрое выше реального спроса

Для России воплощение этого сценария будет означать очередные сложности с реализацией бюджета в 2016 году, полагает аналитик компании RoboForex Дмитрий Гурковский. «Реализация этого сценария очень вероятна, если смотреть только на показатели запасов нефти в США. Этот факт создает дополнительные риски для рынка нефти, так как предложение до сих пор почти втрое выше реального спроса. ОПЕК добывает сырье с превышением собственной же квоты, Саудовская Аравия и Россия энергично работают с демпингом цен. Картина, на самом деле, складывается довольно мрачной», — констатирует эксперт.

В проекте бюджета на 2016 года заложена цена на нефть в 50 долларов за баррель, и если сценарий, предсказанный инвестбанком, сбудется на практике, это создаст серьезные трудности. «Для России это будет означать очередные сложности с реализацией бюджета в текущем его виде в 2016 году, где заложен дефицит порядка 2,7%. Проще всего с ростом бюджетного дефицита можно справиться девальвацией национальной валюты. Российские власти прекрасно освоили данный механизм. Однако нужно понимать, что все это — только один из вариантов развития событий», — говорит Гурковский.

Цены на нефть упадут ненадолго

Большинство аналитиков ждет небольшого роста цен на нефть по итогам следующего года, говорит начальник аналитического департамента УК «Русский стандарт» Сергей Суверов. «Цены на нефть могут упасть, но ненадолго, так как в этом случае не исключены громкие банкротства сланцевых компаний. Что касается следующего года, то «навес» может несколько сократиться из-за вероятного снижения добычи нечленами ОПЕК. Большинство аналитиков ждет небольшого роста цен по итогам следующего года», — полагает эксперт.

«Соцпоследствия падения цен на нефть будут плачевными»

Вариант развития событий, предложенный Goldman Sachs, вполне возможен, но не гарантирован, полагает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. «С одной стороны, запасы растут, спрос на нефть падает. Но маловероятно, что это выльется в резкий обвал котировок. Прошедшее снижение цен на нефть уже сильно сказалось на странах — членах ОПЕК. Венесуэла и Иран уже стараются провести инициативу повышения цен до 70 долларов за баррель, но пока Саудовская Аравия, борясь за доминирующее положение, сдерживает их порывы. Но на прошлой неделе МВФ спрогнозировал, что такими темпами саудиты через 5 лет станут банкротами. Так что через некоторое время с их стороны также возможно применение ряда мер, направленных на поддержание цен на нефть. Все это может привести к постепенному снижению цен на нефть к 40 долларам», — рассказал эксперт.

Российский бюджет «крайне дырявый», и без возможного обвала цен на нефть — его дефицит в 2016 году по плану составит 2,3 трлн рублей, напоминает Исаев. «Снижение цен на нефть приведёт к росту дефицита бюджета до 3 трлн рублей. Экономические и социальные последствия будут крайне плачевными. Если правительство не будет расширять внешние заимствования (а к чему это может привести, видно на примере Греции), то придётся сокращать социальную программу и увеличивать налоговую нагрузку, загоняя страну глубже в кризис. Есть, конечно, вариант проведения срочных экономических реформ, стимулирующих развитие бизнеса и благосостояния населения, но для этого нужно желание правительства переключиться с внешнеполитических задач на внутриэкономические. К сожалению, таких действий пока не наблюдаем», — констатирует Исаев.

Запасы нефтепродуктов США и Европы и объемы переработки сырой нефти в настоящее время близки к историческому максимуму, в то время как свободного места в хранилищах осталось совсем немного. Ситуация осложняется скромными темпами роста спроса на нефтепродукты и увеличением их поставок с Востока, пишет New York Times со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs. Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что Банк России заложил в пессимистичный сценарий развития ситуации в экономике России возможность падения цен на нефть «очень ниже» 40 долларов за баррель.