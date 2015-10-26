Ташкент, 26 октября, 2015, 15:20 — ИА Регнум. Эпицентр продолжительного землетрясения силой около 5 баллов находился в 500 километрах от Ташкента в горах Гиндукуша в Афганистане, сообщил ИА REGNUM представитель сейсмостанции «Ташкент». «Магнитуда в эпицентре землетрясения составила 7,7, продолжительность толчков — около 4−5 минут», сказала собеседник агентства.

avtoturistu.ru Вид на хребет Гиндукуш

Как сообщало сегодня ИА REGNUM, во время землетрясения в домах столицы Узбекистана раскачивались люстры, дребезжала посуда, многие люди выскочили на улицу. Как сообщает МЧС Узбекистана, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.