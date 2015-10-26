Новосибирск, 26 октября, 2015, 14:18 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 26 октября, около 50 дольщиков долгостроя «Альпийский домик» в городе Обь провели пикет у регионального правительства. Они потребовали, чтобы застройщик был привлечен к ответственности за фиктивное банкротство, в противном случае люди готовы объявить бессрочную голодовку.

http://sibkray.ru/ Дольщики «Альпийского домика» вышли на пикет в Новосибирске

Многоквартирный дом с заманчивым названием «Альпийский домик» начали строить еще в 1990-х годах, и уже почти два года строительство находится на завершающей стадии — степень готовности объекта 95%. Без квартир остаются 143 семьи. В настоящее время по решению Арбитражного суда Новосибирской области в отношении застройщика проводится процедура банкротства. В суд на компанию «ИСК» подал кредитор «Новосибирское экспериментальное конструкторское бюро», объем просроченной задолженности составляет около 22 млн рублей. Вопросы о законности процедуры банкротства возникали и у прокуратуры Новосибирской области.

Выйдя с плакатами «Мама, папа, я — бездомная семья», «Не хочу жить на улице», «Жулье, отдай жилье!» и другими, дольщики потребовали, чтобы объект забрали у застройщика и передали его им в жилищно-строительный кооператив. По их мнению, они не должны страдать из-за долгов компании «ИСК».

«Люди брали ипотеку, и сейчас непонятно, когда дом сдастся, — приводит «Сибкрай» слова организатора митинга Ольги Новиковой. — Переговоры, конечно, ведутся, но уже два года. Еще аффилированные долги непонятные, вызывает вопросы безопасность дома».

Вышедшие сегодня на митинг люди планируют записать видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему. А параллельно готовятся к голодовке — они уже даже подыскали человека, который будет следить за их здоровьем.