Москва, 26 октября, 2015, 13:03 — ИА Регнум. В Совфеде считают абсурдными опасения НАТО о том, что Россия может уничтожить коммуникационные кабели, оставив без сообщения политические и экономические институты США, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. «Считаю абсурдными публично озвученные опасения американских разведывательных служб, что Россия может уничтожить коммуникационные кабели, оставив без сообщения политические и экономические институты США», — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

М.Абрамов. Американская антисоветская истерия. 1980

«Но только непрофессионалы, к каковым спецслужбы США явно не относятся, могут не понимать, что подобные действия совершаются исключительно накануне или во время войны. Значит, зачем-то специально и притом на пустом месте накаляются и без того непростые отношения между нашими странами», — указал парламентарий.

«Мы тоже обеспокоены активностью НАТО на наших восточных границах. Что ж, такова сегодня, к сожалению, политическая реальность, которая создана отнюдь не Россией. Что касается наших подводных лодок, то они находятся в нейтральных водах, и обвинять их в какой-то «агрессивной деятельности», как это делает Пентагон, нет никаких оснований», — заключил Клинцевич.

Активность российских кораблей и подлодок в местах, где расположены ключевые коммуникационные кабели, обеспечивающие США телефонную и интернет-связь, беспокоят Пентагон. В ведомстве считают, что в случае роста «напряженности или конфликта» между Москвой и Вашингтоном, эти кабели «будут повреждены» Россией с целью «обрыва коммуникаций, от которых так сильно зависят правительства, экономика и граждане западных стран», отмечает The New York Times.