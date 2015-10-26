Тверь, 26 октября, 2015, 12:28 — ИА Регнум. Чуть более трех месяцев остается до проведения в Твери грандиозного спортивного праздника — матча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги под открытым небом «Русская классика». Как сообщили ИА РЕ в пресс-службе регионального правительства, подготовке к событию было посвящено состоявшееся сегодня, 23 октября, первое заседание организационного комитета мероприятия, которое прошло под председательством губернатора Андрея Шевелёва.

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Первый матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом, который получил название «Русская классика», состоялся 17 февраля 2012 года в Красноярске. Начинание сибирского города с успехом поддержали Челябинск и Нижний Тагил. За это время мероприятие ВХЛ обрело международный статус и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом.

В Твери «Русская классика» будет приурочена к 50-летию противостояния отечественного и канадского хоккея на территории СССР. Турнир пройдёт с 6 по 9 февраля 2016 года на стадионе «Химик». Именно здесь 13 января 1966 года ЦСКА под руководством Анатолия Тарасова встретился с чемпионом Канады среди любительских клубов «Шербрук Биверс».

В рамках «Русской классики» сыграют тверской «ТХК» и воронежский «Буран», ЦСКА и сборная СКА МВО, которая будет представлена как действующими игроками ТХК, так и представлявшими тверскую команду в разные годы. Запланировано также открытие на стадионе мемориальной доски Анатолию Владимировичу Тарасову.

Глава региона отметил, что интерес к «Русской классике-2016» с каждым днем возрастает.

— Мы должны качественно организовать все мероприятия, обеспечить возможность посещения матчей жителями не только областного центра, но и других муниципалитетов. «Русская классика» в Твери должна стать зрелищным и массовым праздником хоккея. Чтобы турнир оставил у земляков и гостей региона самые яркие впечатления, укрепил нашу гордость за свой край, интерес подрастающего поколения к этому виду спорта, — заявил губернатор.

Работы в рамках подготовки предстоит много. В отличие от других городов, в Твери «Русская классика» пройдёт не в один день, а в течение нескольких. Это требует более основательного подхода к решению вопросов размещения, питания, транспортного обслуживания, безопасности. В центре внимания — подготовка стадиона «Химик». Как рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту области Владислав Павлов, спортивная арена будет принимать порядка 8 тыс. зрителей, ожидается приезд делегаций хоккейных клубов, известных спортсменов. В настоящее время на стадионе уже проводится косметический ремонт, решаются вопросы искусственного освещения, размещения экранной аппаратуры, инфраструктурного обеспечения зрительских мест. При подготовке ледовой площадки будет учитываться вероятность теплой погоды. Отдельная тема — обширная, разносторонняя, интересная программа.

Заместитель управляющего директора «Высшей хоккейной лиги» Николай Карпович отметил, что такого активного участия региона при подготовке к «Русской классике» ВХЛ еще не знала, и выразил уверенность, что и в дальнейшем все организационные вопросы будут решаться в конструктивном взаимодействии. На сегодняшний день утверждены все основные документы, касающиеся проведения матча, ведутся переговоры со знаменитыми игроками по участию в «Русской классике», решаются вопросы даты начала продаж билетов, рекламного и информационного сопровождения.

— Нет сомнений, что при сегодняшнем темпе работ, которые проводятся на стадионе, мы достойно встретим гостей, — подытожил глава региона обсуждение подготовки к турниру на данном этапе.