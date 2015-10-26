Вашингтон, 26 октября, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Пентагон обеспокоен тем, что российские подлодки и «корабли-шпионы» агрессивно действуют вблизи важнейших подводных кабелей, по которым проходят почти все глобальные интернет-коммуникации, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

imageban.ru На глубине

По мнению военных и разведчиков США, российские силовики могут повредить подводные провода в случае обострения трений между Москвой и Вашингтоном.

В Пентагоне считают, что такую операцию можно произвести в наиболее труднодоступных местах в океане, чтобы затруднить коммуникации, от которых зависят власти и экономики стран Запада.

При этом отмечается, что возможность перехвата информации, передающейся по кабелям, спецслужбы США исключили еще во время холодной войны.

Командующий флотом подводных лодок США в Тихом океане контр-адмирал Фредерик Рогге заявил, что его «каждый день беспокоит то, что может сделать Россия».

Напомним, российское исследовательское судно «Янтарь» в прошлом месяце было замечено у Восточного побережья США — корабль двигался в направлении Кубы. В этом районе пролегают кабели, которые обеспечивают связью базу Гуантанамо (США) на Кубе.

Как утверждают представители ВМС США, подводные аппараты, которыми оснащен «Янтарь», способны перерезать кабели даже на очень большой глубине.