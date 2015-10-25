Таллин, 25 октября, 2015, 17:42 — ИА Регнум. США поставили в Эстонию первую партию тяжелой боевой техники, передает газета Valgamaalane.

topicstock.pantip.com Танк M1A2 Abrams

В настоящее время сообщается о четырех танках M1A2 Abrams и десяти бронетранспортерах Bradley. Таллин ожидает также разведтанки и технику обеспечения.

Ранее в Эстонии были размещены американские самолеты, способные нести ядерное оружие — одноместные штурмовики А-10. В конце сентября Пентагон выступил с официальным заявлением, в котором заявил о том, что эскадрилья прибыла на авиабазу в Эмари для проведения совместных учений с вооруженными силами стран — членов НАТО, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что инициатива о поставках вооружений из США была озвучена эстонскими властями в начале августа 2015 года. «Чтобы быть готовым к реагированию, следует обновить оборонный план НАТО, развивать системы предупреждения, произвести предварительное размещение оружия и оснащения, и здесь (в Прибалтике) должны находиться союзники», — заявил министр обороны Эстонии Свен Миксер.