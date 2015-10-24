Москва, 24 октября, 2015, 21:32 — ИА Регнум. Россия заинтересована в максимально полном раскрытии потенциала ООН. Об этом сообщает официальный сайт МИД РФ по случаю дня ООН.

mkrf.ru ООН

«В России заинтересованы в максимально полном раскрытии потенциала Организации как площадки для открытых дискуссий и координации мировой политики на равноправной основе», — говорится в сообщении.

Ставшая плодом великой Победы, Организация успешно выполняет центральную координирующую роль в системе международных отношений, отметили на Смоленской площади.

МИД РФ выразили уверенность в том, что «только объединяя усилия в поиске ответов на ключевые проблемы современности, мировое сообщество сможет продвинуться к достижению тех высоких целей, которые провозглашены в Уставе этой Организации — избавить грядущие поколения от бедствий войны и поддерживать международный мир и безопасность, развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, сотрудничать в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в уважении к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии».

По словам председателя комитета Государственной Думы по образованию Вячеслава Никонова, создание ООН — выдающееся достижение трех стран антигитлировской коалиции — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании. «Словосочетание «объединенные нации» впервые прозвучало как символ антигитлировской коалиции в декларации ООН 1 января 1942 года. Затем Тегеран, первый саммит «большой тройки», где идея была высказана, Думбартон-Окс, где были выработаны принципы международной организации и, наконец, Ялта», — резюмирует историк.

День Организации объединенных наций приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН. В 1971 году Генеральная ассамблея ООН рекомендовала государствам-членам отмечать этот день как государственный праздник.