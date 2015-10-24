Токио, 24 октября, 2015, 09:10 — ИА Регнум.

Крупнейший клан японской мафии якудза «Ямагути-гуми» отменил детский праздник по поводу Хеллоуина. В преступном синдикате произошел раскол, и организаторы опасаются кровавых столкновений в связи с этим. Об этом сегодня, 24 октября, сообщают японские СМИ.

Утагава Кунисада. Два самурая. XIX век

На двери офиса «Ямагути-гуми» в городе Кобе появилось объявление об отмене празднования Хеллоуина. Причина отмены не указывается. В объявлении якудзы лишь отмечается, что мафия сожалеет о расстройстве детей и родителей, с нетерпением ждавших праздника и обещает провести праздник в следующем году.

В начале сентября этого года в самом большом клане якудза «Ямагути-гуми» произошел раскол. Часть якудза организовала самостоятельное объединение численностью около трех тысяч человек, которое получило название «Кобе Ямагути-гуми». Власти боятся, что между двумя образовавшимися после раскола группировками может вспыхнуть кровавая вражда. Вся местная полиция была переведена на усиленный режим службы. Идут аресты.

Дело в том, что многие мафиозные группировки в Японии существуют вполне легально, хотя и находятся под пристальным полицейским надзором. Доходы якудза складываются из поступлений от азартных игр, рэкета, индустрии развлечений, проституции, торговлей оружием и наркотиками, финансовых махинаций. Кроме того, якудза участвует в строительном бизнесе и проводит многочисленные праздники и фестивали, что приносит мафии неплохой доход.

Общая численность якудза на конец 2014 года составляла 53 тысячи человек. Крупнейшим клан якудза «Ямагути-гуми» объединял 13 синдикатов и группировок. На долю клана приходится 46% всех якудза.