Москва, 24 октября, 2015, 04:51 — ИА Регнум. Международная группа ученых с помощью 30 метрового телескопа впервые обнаружила в составе кометного вещества «строительный материал» для формирования жизни — молекулы этилового спирта и простого моносахарида, известного как гликольальдегид. Об этом говорится в статье в журнале Science Advances.

«строительный материал» для формирования жизни — молекулы этилового спирта и простого моносахарида, известного как гликольальдегид. Об этом говорится в статье в журнале Science Advances

Молекулы были обнаружены при изучении спектра кометы С/2013 Q2 (Лавджой), открытой в 2014 году. В нем нашли молекулы 21 органического соединения, в том числе этилового спирта /этанола, C2H5OH/ и гликольальдегида (CH2OHCHO), которые ранее никогда в кометах не встречались.

Ученые напомнили, что комета Лавджой — одна из самых активных среди всех небесных дел, появлявшихся в относительной близости от Земли за последние несколько десятков лет. Большую часть времени комета С/2013 Q2 проводит на периферии Солнечной системы — в облаке Оорта.

Ранее с помощью зонда Philae на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко удалось обнаружить 16 органических соединений, насыщенных углеродом и азотом, часть из которых играет ключевую роль в синтезе аминокислот, сахаров и нуклеинов.

Читать также: На комете Чурюмова-Герасименко обнаружены органические соединения