Ростов-на-Дону, 23 октября, 2015, 16:18 — ИА Регнум. Ростовские чиновники за 2,5 месяца до конца 2015 года обеспокоились передачей земель многодетным горожанам. Спохватившиеся чиновники планируют за короткий срок выполнить программу-максимум, то есть рассчитанную на год. По информации горадминистрации, передать участки планируется 736 семьям, «согласившимся на предоставление земельных участков в поселке Красный Колос и 128 в поселке Золотой Колос». Формулировка говорит сама за себя, ведь такому подарку от государства многодетные ростовчане совсем не рады, передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

onf.ru Многодетным семьям Дона предлагают земли в чистом поле

Проблема не только в Ростове-на-Дону, но во всём регионе существует не только с количеством, но и качеством выделяемых земель. На территории наделов строить жилье попросту невозможно ввиду отсутствия инженерных коммуникаций. Об этом говорилось еще летом текущего года на одном из заседаний облправительства. «Администрации Ростова-на-Дону и Таганрога инертны в вопросе поиска земельных участков в городской черте. Предложения по оказанию иных мер социальной поддержки многодетным семьям вместо предоставления земельных участков от властей этих муниципалитетов не поступало», — сообщал глава Минстроя области Николай Безуглов в середине года.

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Тогда губернатор Василий Голубев даже поругал чиновников, наказал исправить ситуацию. Но председатель региональной общественной организации «Донская семья» Людмила Киселева кардинальных изменений пока не замечает.

«Обещали многодетные семьи собрать в августе, но из-за выборов, видимо, встреча так и не была организована. Как говорят власти, «дорожная карта» воплощается, но что конкретно делается, пока неизвестно. В Красном Колосе было проведено межевание, но частично. В Золотом Колосе раздел обещали произвести после завершения работ в Красном Колосе, поэтому пока ждём», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Людмила Киселёва.

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Летом активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта решили проверить качество предоставляемых земельных участков. «Фронтовики» убедились, что земля есть, но за исключением электричества, водопровода, канализации, газопровода, многие не оснащены даже подъездными путями. По их оценке, новый дом на подобном участке может потянуть 35 млн рублей, включая стоимость коммуникаций. А существующую с инфраструктурой проблему власти могут устранить только к 2022 году.

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Напомним, что безвозмездное предоставление многодетным семьям земли прописано в федеральном законе и включено в так называемые майские указы президента РФ. По некоторым оценкам, в течение 2015−2018 годов многодетным семьям Ростовской области необходимо бесплатно предоставить около 14 тыс. земельных участков. Из них в 2015 году должно быть выделено как минимум 2 тыс. 653.