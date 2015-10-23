Москва, 23 октября, 2015, 14:48 — ИА Регнум. Делегаты конгресса Евразийской федерации профессионального бокса, который состоится в Москве 24 октября, призовут к деполитизации профессионального бокса и объединят усилия в реализации миротворческих инициатив. Об этом на пресс-конференции в ИА REGNUM 22 октября сообщили президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов и пресс-секретарь федерации Роман Газенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Денисов

Центральный вопрос конгресса — возможности деполитизации профессионального бокса, к его обсуждению приглашены 25 национальных федераций, включая федерации Германии и Франции, отметили участники пресс-конференции. По словам Денисова, в России впервые появилась организация подобного уровня, которая будет объединять федерации других стран. «Это большой шаг в будущее, — подчеркнул он. — Крупные федерации в основном сосредоточены за океаном: в США, Канаде, Мексике. Наш ближайший сосед — Европейский боксерский союз. Теперь наши коллеги из Европы и Азии разделяют глобальную ответственность, которую взяла на себя наша организация. Одна из наших основных задач — деполитизация, невмешательство политики в профессиональный бокс и миротворческие инициативы, которые мы хотим вносить через наш любимый спорт, один из самых смотрибельных и рейтинговых в мире».

Первый пояс Евразийской федерации профессионального бокса решено вручить Рою Джонсу — с недавних пор гражданину России. «Нашей кандидатурой единогласно стал Рой Джонс. Не за то, что он стал гражданином России, а за его выдающиеся спортивные и прочие заслуги. Он заявил, что будучи гражданином России попытается максимально повлиять на развитие бокса в России.

«Чемпион мира» — это «борец за мир», если перевести «чемпион» с латыни. Чемпион мира, получающий пояс борца за мир — это возвращение к исконному смыслу слова», — отметили участники пресс-конференции. Интересно, что награждение Джонса практически совпало с его встречей с президентом России Владимиром Путиным, а заявление руководства организации о демилитаризации спорта прозвучало в унисон с аналогичными заявлениями главы государства. Никакой конъюнктурной подоплеки в этом нет, заявили представители федерации. «Делегаты 25 стран не могли бы подстроиться под какую-то конъюнктуру. Мы 10 лет готовились к этому мероприятию, и то, что мы совпали с главой государства, это здорово: президент тоже держит руку на пульсе, и федерация, значит, взяла верный миротворческий курс», — подчеркнул Денисов.

По словам участников мероприятия, они готовы пригласить Сирию присоединиться к Евразийскому боксерскому парламенту после того, как в этой стране завершится конфликт. «Мы как организация не питаем иллюзий, что можем изменить мир, но если политики нас услышали и остановили бы кровопролитие хотя бы на час, это было бы уже серьезным шагом, — отметили представители федерации. — В мире неспокойно, и мы будем выходить с подобными инициативами и дальше, надеемся, что они будут услышаны. В нашем конгрессе принимают участие Южная Корея, Филиппины, Индия Таиланд, Турция, Эстония, Латвия, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан и другие. Профессиональный бокс — один из самых высокорейтинговых видов спорта, и все, что исходит из этой сферы, моментально оседает в головах огромной телеаудитории. Вода камень точит: у нас есть осознание своей ответственности за это. Ведь в Древней Греции во время Олимпиады прекращались войны. Наша акция — это не вторжение в политику, а призыв прекращать конфликты во время спортивных соревнований».

Участники пресс-конференции рассчитывают на то, что деятельность Евразийского боксерского парламента, будучи принципиально открытой, привлечет дополнительное внимание к боксу как виду спорта и послужит хорошей пропагандой здорового образа жизни. «Есть надежда, что быть здоровым, спортивным, не обременять свой кошелек в условиях коммерциализации медицины станет модно и выгодно», — резюмировали они.