Москва, 23 октября, 2015, 01:05 — ИА Регнум. Центры калибровки сигналов российской системы глобальной спутниковой навигации ГЛОНАСС в скором времени появятся на Кубе. Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, соответствующие планы вскоре будут обсуждены с представителями кубинской стороны.

nw.ru Станция ГЛОНАСС

Роскосмос продолжает работы по размещению станций системы дифференциальной коррекции и мониторинга российской навигационной системы ГЛОНАСС. В настоящее время помимо 19 станций на территории России, за рубежом расположены четыре. Одна из них на территории Бразилии и еще три в Антарктиде. Новую станцию, обеспечивающие точность и надежность системы, построят на Кубе.

«Для нас это важно, — цитирует слова Рогозина ТАСС. — Вы знаете, что Соединенные Штаты Америки не хотят размещать на своей территории станции ГЛОНАСС, а Куба не против». Подробности, по словам вице-премьера, планируется обсудить на заседании российско-кубинской межправительственной комиссии до конца 2015 года.

Напомним, центральное разведывательное управление и министерство США выступили против размещения наземных станций системы ГЛОНАСС на американской территории. Военные специалисты страны высказали опасения, что наземные системы дифференциальной коррекции спутниковых сигналов могут быть использованы Россией в разведывательных целях, а также повысят точность наведения российских ракет.