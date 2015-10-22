Москва, 22 октября, 2015, 23:23 — ИА Регнум. Объединение институтов идет по инициативе ФАНО с целью оптимизации работы. Это часть реформы Академии наук, стартовавшей два года назад с принятием Федерального закона № 253 в сентябре 2013 года. Мотивация такова: институтов слишком много, они подчас дублируют друг друга, в каждом есть штат администрации и технического персонала, что невыгодно с экономической точки зрения. В 2015 году предполагалось реализовать первые 20 пилотных проектов. И хотя институтам предложили самим объединиться, как им представляется наиболее разумным, мнения учитывались не всегда. Так было, в частности, с ИФТТ и ИПТМ в Черноголовке. Они оказались в числе кандидатов на слияние.

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Директор ИПТМ РАН Вячеслав Тулинрассказал ИА REGNUM, как развивались события.

«С самого начала, когда пытались добиться, какой в этом смысл, никто ничего толком сказать не мог. Считалось, что весь смысл в бухгалтерии. И кто первый объединится, тому дадут какие-то дополнительные деньги. Это было стимулом к объединению. Потом был разговор, что нечего мчаться впереди паровоза, никто пока не заставляет объединяться. Путин сказал, что спешить некуда, надо сделать пилотные проекты и посмотреть, что будет».

По словам Вячеслава Тулина, глава ИФТТ Виталий Кведер, который входил в рабочую группу ФАНО по объединению, предложил идти к ним в институт. Логика в этом, по словам директора ИПТМ, была: «30 лет назад мы выделились из этого института», сообщил он. «В 80-е годы была такая же проблема, как сейчас, — эмбарго на все, ничего в СССР не поступало. Было создано отделение информационных технологий и несколько институтов, которые должны были заниматься микроэлектроникой. Тогда мы и выделились. А дальше начались 90-е годы, до этого момента мы сильно развились, штат у нас увеличился до 900 человек. Однако в 90-е вся молодежь ушла, осталось 300 человек, как сейчас и есть».

Сегодня объединяться с ИФТТ Институт микроэлектроники не намерен. Решение Ученого совета отрицательное. Однако ФАНО выпустило приказ — присоединить ИПТМ к более крупному ИФТТ, не учтя мнение сотрудников. «Кто не хочет добровольно, того заставят объединяться, — заметил Вячеслав Тулин. — Эта манера работы с Академией вводилась законом, шли бумаги, что хоть закон и не хороший, но он будет исполнен. И он, действительно, исполнен. Если бы нас объединили, то это свелось бы к тому, что Физика твердого тела, институт, который в два раза больше, просто поглотил бы нас, и мы бы исчезли», — заключил Вячеслав Тулин.

ИА REGNUM: В связи с чем произошла отмена решения?

— До предложения объединяться у нас было соглашение с НИИ молекулярной электроники (ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон») в Зеленограде, под руководством академика Красникова, что мы будем совместно работать. Когда возникла идея объединения с ИФТТ, мы пошли к нему, рассказали, что можем вообще исчезнуть. Тогда, поскольку известно, что все институты микроэлектронного профиля небольшие, 200−300 человек, решили объединиться, создать Консорциум и остаться в таком объединении в рамках ФАНО. Мы уже заключили официальный договор с институтами. Кроме того, нас вызвал Фортов, узнав о нежелании объединяться с ИФТТ, обещал поддержать. Нас пригласили на правительственное совещание, который проводил глава Департамента науки и образования при Правительстве. В результате приказ отменили. Правда, наша куратор из ФАНО утверждает, что это лишь приостановление приказа — до 1 января 2016 года. До конца все-таки не ясно.

Вячеслав Тулин полагает, что в отмене приказа ФАНО, возможно, роль сыграло то, что Аркадий Дворкович знает, что называется, цену ИПТМ: в 2010 году обращался в институт в связи с награждением Нобелевской премией двух выходцев из ИПТМ — Андрея Гейма и Константина Новоселова. Сам факт, что два Нобелевских лауреата вышли из стен ИПТМ, говорит, безусловно, о его значимости и высоком уровне. Такой институт, конечно, не должен исчезнуть, подчеркнул его нынешний директор.

Опасения Вячеслава Тулина не разделяет глава ИФТТ Виталий Кведер. Для ИА REGNUM он пояснил свою позицию:

«Мы понимали, что поскольку тематики и методики наших институтов очень близки или взаимно дополняют друг друга, это объединение, в итоге, может дать положительный синергетический эффект, — отметил ученый. — В частности, мы сможем более эффективно использовать дорогостоящее оборудование, иметь более широкий набор методик, браться за более крупные и сложные проекты, чем по отдельности. Есть конечно и негативные моменты. В частности, нам не хотелось бы терять свой бренд «ИФТТ РАН», поскольку он широко известен в научном мире и пользуется очень высокой репутацией. Кроме того, мы понимали, что в силу чрезвычайного разгула бюрократии в нашей стране, реорганизация Института потребует чрезвычайного расхода сил, средств и времени на переоформление огромного числа всевозможных бумаг: лицензий, прав собственности и т.д. Но, если Правительство считает такую реорганизацию необходимой, мы готовы были на это пойти».

Тем не менее, приказ ФАНО о реорганизации ИФТТ и ИПТМ путем фактической ликвидации последнего и его присоединения к ИФТТ для коллектива Института физики твердого тела стал неожиданностью. Ученые хотели сами выработать «принципы, тематики, схемы управления и т. д» для объединенной структуры, как пояснил Виталий Кведер.

Получается, что для обоих институтов решение ФАНО стало неприятным сюрпризом. Отмена вице-премьером скоропалительного решения коллективами обоих институтов воспринята позитивно как знак уважения Правительства к мнению и позиции ученых. Именно на этом они и настаивают, когда речь заходит о реформе РАН.