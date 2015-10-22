Москва, 22 октября, 2015, 23:08 — ИА Регнум. На Президиуме Российской Академии наук советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев выступил с резким заявлением по поводу одобренной научным сообществом кандидатуры Михаила Головнина на должность директора Института экономики РАН.

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Сергей Глазьев показал академикам брошюру с докладом 2006 года, который был представлен в Госдуме, — «Концепция взаимоотношений между Российской Федерацией и Украиной в межпарламентской сфере». «Смысл доклада заключался в том, — отметил советник президента РФ, — чтобы от имени большой науки обосновать, что втягивание Украины в НАТО и Евросоюз никак не является препятствием для развития наших отношений. В этом докладе содержатся такие оценки: «вступление Украины в НАТО не увеличит и не уменьшит влияния России»; «следует учесть, что Украина не является стабильным политическим государством и его интеграция в западные структуры, вне всякого сомнения, позволит снизить эту неопределенность, крайне негативно влияющую на возможность нашего военно-технического сотрудничества»; «если вступление Украины в НАТО будет способствовать разрешению пограничных вопросов с точки зрения национальных интересов России, его можно только приветствовать». В число этих вопросов входило разграничение акватории Азовского моря, что явно не соответствовало интересам России! И последнее — «интеграция Украины в НАТО может рассматриваться как своеобразный эксперимент по вовлечению крупной постсоветской страны в евроатлантические структуры, успех Украины на этом пути откроет возможности для дальнейшего сотрудничества с блоком Россия». На основании таких странных утверждений, которым придана наукообразная форма, предлагалось Госдуме закрыть глаза на процесс втягивания в НАТО Украины, заранее выписывалась индульгенция всем действиям США», — подчеркнул академик Глазьев.

Как выяснилось, Сергей Глазьев ранее уже высказывал свою позицию по кандидатуре Михаила Головнина, но из-за отсутствия подлинника документа решение по столь важному вопросу отложили. На повторном заседании Глазьев представил текст доклада. Однако бывший директор Института экономики Руслан Гринберг напомнил о том, что в 2006 году «мы еще находились в дружеских отношениях с западными странами, и это сейчас контекст сильно изменился». А академик Некипелов заметил, что процитированные строки писал не Головнин, который «от политических проблем сознательно уходит, занимается вопросами денежно-кредитных отношений, в том числе вопросами интеграции в рамках СНГ, ЕврАзЭс и т.д.». Неправомерно, по словам академика Некипелова, Головнина назвали руководителем этого доклада — он лишь один из авторов, а руководство осуществлял депутат Государственной думы Александр Лебедев. Он высоко оценил самого кандидата на пост директора, отметив, что был его научным руководителем, Головнин защитил докторскую диссертацию в 33 года и он талантливый и перспективный ученый.

Точку в дискуссии поставил академик Николай Лавёров, поддержавший позицию Сергея Глазьева. «Нельзя путать два вопроса, — подчеркнул он, — директор института и крупный или не крупный он ученый. Ничто не мешает ему заниматься научной работой, пусть он ей и занимается, но другое дело — Институт экономики, который всегда был ведущим экономическим институтом страны».

Николай Лавёров вспомнил также, что с академиком Глазьевым он был на Украине перед Майданом, когда с докладом выступал президент Путин. «Этот доклад являлся очень важным предостережением тем событиям, которые позднее развернулись, — отметил ученый. — Это не вчера началось, подготовка ко всем этим событиям была развернута очень сильно. Примерно 15 лет назад мы начали заниматься по линии Совета стран СНГ развитием атомной энергетики в странах СНГ. Когда подводили итоги 20-летия стран СНГ, стало ясно, что ни одного крупного проекта не было реализовано. Было принято решение о том, чтобы мы возглавили Совет по атомной энергетике в странах СНГ. И мы провели большую работу по объединению ученых Украины и России, было принято решение о строительстве завода по производству топлива на миллиард долларов реализуемой продукции в Украине. Надо сказать, что пять лет работы были просто выброшены всеми этими событиями».

Академик Лавёров убежден, что к выбору главы Института экономики надо подходить крайне серьезно: хорошо, когда ученый занимается не только наукой, но и параллельно работает, например, в правительстве или иных властных структурах. «Я четыре года работал вице-президентом Академии наук и одновременно председателем ГКНТ СССР, — напомнил он. — Проблем не возникало во взаимоотношениях власти и Академии. Мы должны серьезно подойти к этому вопросу, чтобы не дать еще раз повода к разговорам, что Президиум, в котором столько квалифицированных людей, так легко подходит к таким вопросам, как взаимоотношения России и Украины. Как можно представить, что так легко можно оторвать экономику от политики!»

Николай Лавёров хотел бы видеть на посту директора Сергея Глазьева, но по закону он не может совмещать эту должность с госслужбой. Тогда Лавёров предложил детально обсудить кандидатуры на пост главы ИЭ РАН, включая тех, которые озвучил Глазьев, и которые не набрали голосов на Отделении. Президент РАН поставил вопрос на голосование. В итоге — вопрос решено рассмотреть вновь в ближайшие два дня.