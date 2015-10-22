Екатеринбург, 22 октября, 2015, 16:06 — ИА Регнум. В Уральском государственном колледже имени Ползунова города Екатеринбурга вновь открылась историческая и антифашистская выставка «Вторая Мировая война: Уроки истории и вызовы современности». Экспозиция будет работать в течение двух дней. Также организаторы проведут для организованных групп студентов презентации, на которых более подробно расскажут об ужасах нацизма, Великой Отечественной войне о советском народе победителе и опасности возрождения неонацизма в современном мире, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

фото Михаила Медведевских Общее фото на открытие исторической выставки в УГК им. Ползунова

На открытии выставки, организованной активистами свердловского отделения всероссийского движения «Суть Времени», присутствовало руководство колледжа, представители ветеранских организаций и студенты учреждения.

В своей торжественной речи директор колледжа Евгений Рыбаков напомнил, что учебное заведение является старейшим в городе, а педагоги уделяют большое внимание не только процессу образования, но и воспитательному процессу. «Сам процесс воспитательной работы для колледжа очень важен, поэтому очень хорошо, что появилась вот такая выставка», — заявил Евгений Рыбаков. Он уверен, что экспозиция станет важным воспитательным фактором для студентов. Также руководитель учреждения подчеркнул важность рационального восприятия истории и использования исторического опыта. «Нам казалось два года назад, что в мире уже всё прошло, никогда не будет ни войны, ни смертей… Но, последний год показал, что всё в мире очень зыбко», — заявил Евгений Рыбаков, комментируя неспокойную ситуацию в современном мире.

Преподаватель колледжа по ОБЖ и Основам военной службы Станислав Мильто сообщил, что зачастую приходиться констатировать пробелы в знаниях истории у студентов. Он сообщил, что не все молодые люди знают, когда началась Вторая Мировая война, а когда Великая Отечественная и что нацисты устраивали концлагеря, в которых погибали наши соотечественники. Он поблагодарил организаторов за выставку и заявил, что мы обязаны сохранять память о Великой Отечественной войне. Так же преподаватель сообщил, что об ужасах нацистской оккупации знает по рассказам своей матери. Она родом из Белоруссии, которая в первые годы войны была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Напомним, что во время войны нацисты уничтожили четверть мирного населения республики

Своё слово сказал и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Степенков, который получил боевое крещение во время освобождения как раз Западной Белоруссии. Также ветеран участвовал в освобождении Прибалтики и Пруссии. Владимир Степенков награждён многочисленными орденами и медалями, в том числе «Орденом Великой Отечественной войны». Также Владимир Степенков сообщил, что в своё время сам был отмечен почётной грамотой за патриотическое воспитание молодого поколения.

Представитель организации «Дети войны» Лариса Строкач сообщила, какая тяжёлая жизнь была во время войны, и как храбро сражались советские люди за свою Родину. Она поблагодарила представителей всероссийского движения «Суть Времени» за организацию антифашистской и патриотической выставки. Она отметила, что не должно быть войн, а люди должны созидать. Она уверена, что богатство измеряется не сытностью и достатком. По её словам настоящее богатство это люди вокруг, наши дети и всё то, что созидает и познаёт человек.

После торжественного открытия организаторы провели презентацию выставки для группы студентов. Учащимся более подробно представили концепцию экспозиции, подчеркнули важные исторические события и вехи, оказавшие значительное влияние на начало и ход Второй Мировой войны и дальнейшей послевоенной истории.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первая презентация данной экспозиции состоялась в Уральском федеральном университете 29 сентября по инициативе студентов политологической кафедры, но через два дня была директивно снята. В результате студенты записали открытое обращение, в котором высказались за возвращение выставки. Также за возвращение выставки высказались представители общественной палаты Свердловской области.

Напомним, что закрытие антифашистской выставки в Уральском федеральном университете стало резонансным событием. Сложившаяся ситуация освещалась в том числе на федеральных телевизионных каналах.

Отметим, что экспозиция получила экспертную оценку специалистов «Российского военно-исторического общества» и признана адекватной современным историческим научным представлениям, а также решающей задачи по патриотическому воспитанию и просвещению молодёжи.