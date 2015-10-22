Москва, 22 октября, 2015, 14:38 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по информационной политике обсудили законопроект, обязывающий СМИ отчитываться об иностранном финансировании в течение 30 дней после его получения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, представители СМИ выступили против законопроекта и указали на его репрессивный характер, депутаты Госдумы и члены Общественной палаты обратили внимание на то, что в условиях информационной войны России необходима прозрачность в отношении иностранных денег, чтобы обезопасить население от возможного антироссийского информационного влияния.

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Предостережение от репрессий

Необходимость принятия законопроекта диктуется временем, считает глава комитета Госдумы по информполитике, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»). «В связи с общим изменением международной обстановки в последнее время в нашем законодательстве обозначилась тема открытия информации о зарубежных связях», — сказал он. Парламентарий напомнил, что в этом созыве Госдума приняла ряд законов такого свойства — обязательность информирования о наличии второго гражданства или вида на жительство, о наличии вкладов в зарубежных банках и наличии долей в зарубежных бизнесах. «Совершенно очевидно, что это общая тенденция, и законодательство о СМИ также попало в этот тренд», — отметил депутат. По его мнению, главное, чтобы такие идеи повышения прозрачности «не носили репрессивного характера» и не затрудняли экономическую деятельность СМИ, любое повышение прозрачности надо делать «в интересах потребителя, способствовать его информированию». «Нельзя делать его за счет повышения издержек, которые в конечном итоге ложатся на потребителя продукции СМИ», — сказал глава комитета.

Законопроект не является запрещающим

«Эта инициатива является логическим дополнением ряда инициатив, которые были приняты Госдумой. Законопроект в первую очередь не является запрещающим, не запрещает никакую работу СМИ. И более того, не ограничивает свободу слова», — отметил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ). По его словам, цель инициативы — «информированность наших граждан, конечного потребителя информации о возможной ангажированной или неангажированной информации, отметил он, поскольку информация «является достаточно серьезным оружием».

«Мы должны обсудить с профессиональным сообществом все «за» и «против», с тем, чтобы внести ко второму чтению определенные коррективы, в какой форме может информация или издательство информировать Роскомнадзор о возможном финансировании из-за рубежа. Если кто-то получает финансирование из-за рубежа, это никто не ограничивает, просто необходимо об этом четко заявить», — сказал один из авторов инициативы.

Противодействовать Госдепу США

Общественная палата поддержала законопроект. «Мы в комиссии в Общественной палате по развитию информационного сообщества его еще рассмотрим внимательно, законопроект своевременный, и сейчас идет большое давление», — считает представитель ОП Елена Сутормина. «Все знают заявление Госдепа США о том, что создаются информационные центры противодействия, как они называют, российской пропаганде, мы все это наблюдаем», — отметила она.

«Обкладываем СМИ флажками со всех сторон»

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества Дмитрий Бирюков отметил, что ¾ рынка печатных СМИ уже пропало из-за введения различных ограничений государством, в том числе во многом по инициативе Госдумы. «У СМИ вообще не остается поля, где можно выживать. Обкладываем со всех сторон СМИ такими флажками, что или надо закрываться, или искать какие-то незаконные источники финансирования. Мне кажется, может, это будет не так страшно, если будет продуман механизм взаимодействия с Роскомнадзором», — полагает он.

СМИ — против

Представители СМИ выступили категорически против законопроекта. Так, по словам участников заседания, на СМИ в случае принятия законопроекта фактически накладывается обязанность двойного учета, сводить выручку и информировать Роскомнадзор о той ее части, которая связана с иностранными подписчиками. Они указали на то, что авторы законопроекта не учли тот факт, что информационные продукты и услуги являются товаром, который может продаваться не только российским юрлицам, но и иностранным. Например, говорили «Ведомости», газета продает подписку на свою интернет-версию и не владеет информацией, есть ли у купившего ее гражданина РФ второе, иностранное гражданство, но если СМИ не сообщит об этом, его могут, исходя из данной инициативы, закрыть.

Невозможно определить наличие иностранного капитала, отмечали СМИ. Виды выручки, которые есть сегодня у медиабизнеса: производство информационных материалов, подписка, производство и продажа контента, лицензионные и авторские отчисления и так далее. Поэтому определить в конце цепочки, есть ли там иностранный капитал, не представляется возможным во многих случаях, указали участники заседания.

Опрос

Союз журналистов России опросит СМИ по поводу внесенного в Госдуму законопроекта, обязывающего сообщать об иностранном финансировании, заявил председатель Союза Всеволод Богданов. «Мы берем на себя, Союз журналистов, короткий срок, в течение, может, максимум недели мы проведем среди СМИ, среди регионов свой опрос, составим конкретные вопросы и получим эти ответы и предложим вам в комитет наши взгляды, нашу позицию», — сказал он. Результаты опроса Союз журналистов России направит в профильный комитет Госдумы, отметил глава СЖР.

Знак иностранных денег для СМИ

Член комитета по информполитике Алексей Казаков («Справедливая Россия») намерен ко второму чтению законопроекта внести поправки об обязательном введении знака для СМИ, которое получает иностранный грант. «Задача проста — каждый гражданин, открывая ту или иную газету, должен понимать — чье мнение он читает? Кто это мнение оплачивает? Человек должен прочитать и сделать свои выводы. Мы не запрещаем это мнение, мы считаем, что оно должно быть», — сказал депутат. По его мнению, цель законопроекта — не запрет, а прозрачность. «Главный аспект — информирование читателя, за чьи деньги издается данное СМИ. Бизнес исключили из этого процесса, пожалуйста, зарабатывайте деньги, богатейте. Когда на наш политический ландшафт влияют различными, совершенно не открытыми методами, мы должны иметь возможность если не обезопаситься, то хотя быть проинформировать граждан», — заключил он.

Ранее депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, который обязывает российские СМИ уведомлять Роскомнадзор об иностранном финансировании в течение 30 дней с момента его получения. За неисполнение этого требования предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических лиц — в размере суммы полученных денежных средств или стоимости полученного имущества. Неоднократное нарушение данной нормы будет являться основанием для прекращения судом деятельности данного СМИ. Исключение составляют только доходы от рекламы.