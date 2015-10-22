Москва, 22 октября, 2015, 16:24 — ИА Регнум. 294 года назад при Петре I Российское государство получило статус Империи. К памятной дате ИА REGNUM представляет серию знаменитых роликов «Всемирная история» от банка «Империал», положившим начало активному развитию рекламы в России.

Цитата из рекламы «Всемирная история, Банк Империал». Реж. Тимур Бекмамбетов. 1992-1997. Россия

В начале девяностых годов прошлого века на постсоветском пространстве рекламное движение еще толком сформировано не было, и первые сюжеты создавались по принципу «делай, как хочешь». На этом фоне ролики «Империала» выделялись качеством постановки, цепким сюжетом, актёрской игрой. Занимался рекламной кампанией банка тогда еще начинающий режиссёр Тимур Бекмамбетов, сегодня известный своими «Дневным» и «Ночным» дозорами, «Ёлками», продолжением «Иронии судьбы».

С 1992 года в течение шести лет реклама от «Империала» с успехом «крутилась» по телевизору и снискала огромную популярность у зрителей. Многие выражение, как например, знаменитые «Ждем-с» или «До первой звезды нельзя», стали общеупотребительными, хотя сейчас уже мало кто помнит о том, откуда они появились.

Петр Великий

Не всегда команде удавалось найти подходящего по типажу актёра. Так, в роли Петра снимался молодой парень — студент ВГИКа, который в жизни был совсем не похож на Петра. В этом ролике операторам специально приходилось снимать в особых ракурсах, чтобы добиться большего сходства.

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Суворов и Екатерина

Роль Александра Суворова в ролике сыграл артист и мультипликатор Иван Уфимцев. По воспоминаниям художника-гримёра Людмилы Раужининой, у Уфимцева был самый сложный грим, без которого его не узнал сам режиссёр.

Тамерлан

Сюжет снимали в степях Казахстана. Кое-кому из съёмочной группы довелось жить в настоящих юртах и пить солёный казахский чай. Есть данные, что Тамерлан не был монголоидом, а имел хоть и смуглую, но скорее европейскую внешность. На основании реконструкции черепа полководца итальянские художники ещё в начале XVI века изображали его похожим скорее на казака, а не на потомка Чингиз-хана. К тому же у него отсутствовали 2 пальца. У Бекмамбетова Тамерлан получился абсолютным монголом и все пальцы на руках целы.

Наполеон Бонапарт

На протяжении съёмок рабочая группа встречала разные сложности. Так, например, для Наполеона и армии поначалу не нашлось достойных костюмов. Старые французские одеяния с киностудии имели слишком непригодный вид, поэтому, всё же взяв их за основу за не имением лучшего, многое из деталей образов шили сами, а огрехи старались скрыть при помощи каких-то складочек и перьев. К радости съёмочной группы этот ролик впоследствии ставили в пример, как особо реалистичное представление французской армии.

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