Вашингтон, 22 октября, 2015, 08:02 — ИА Регнум. Визит президента Сирии Башара Асада в Москву не остался без комментариев со стороны американского руководства. Событие оценивается неоднозначно: пресс-секретарь администрации президента США Эрик Шульц назвал действия России отступлением от заявленной позиции, а представитель Госдепартамента Джон Кирби удивления не выразил, передает Reuters.

kremlin.ru Встреча Башара Асада и Владимира Путина

Отмечается, что Шульц подчеркнул ведущую роль РФ в этом событии: Россия приняла Асада, несмотря на то, что он «использовал химическое оружие против собственного народа».

«Мы считаем, что прием с красной ковровой дорожкой, оказанный Асаду, противоречит заявленной позиции России относительно политического перехода власти в Сирии», — заявил Шульц.

А Кирби заявил, что в Вашингтоне не были удивлены поездкой Асада в Москву, и он не видит противоречий в том, что власти РФ оказали прием президенту Сирии: «Между Москвой и Дамаском существуют свои отношения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время состоявшейся накануне двусторонней встречи президентов России и Сирии глава Сирии Башар Асад поблагодарил президента РФ Владимир Путина за поддержку в борьбе с терроризмом: Россия не даёт ИГ распространяться дальше.

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